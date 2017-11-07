KARTAL'DA DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kartal\'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkarıldı.

Kartal sahilde sabah yürüyüşü yapanlar denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Vatandaşlar durumu polise bilrdirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi hareketsiz şekilde yatan kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri 35-40 yaşlarında olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinde yapılan ilk incelemede darp ya da yara izine rastlanmadı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinden görüntü

-Denizdeki cesedin görüntüsü

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Vatandaşların çalışmaları izlemesi

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfiaye ve polis tarafından cesedin çıkarılması

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

-Sahilde bağlı teknelerin görüntüsü

-Başka bir deniz polis botunun gelmesi

-Dalgıçın dalarak ipleri kesmesi

-Genel ve detay görüntüler

