-KARTAL'DA DALYA HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde rövanş maçında Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalan ve ilk maçtaki avantajıyla finale çıkan Beşiktaş'ta dalya heyecanı yaşanıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda birden mücadele eden siyah-beyazlı ekip, şu ana dek 52 resmi maç yaparken 95 gol attı. Ligde 29 maçta rakip filelere 44 gol bırakan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 14 mücadelede 27 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 9 karşılaşmada 24 gol attı. Resmi maçlarda toplam 95 gol atan ''Kara Kartallar'', kalan maçlarda 5 gol attığı takdirde bu sezon resmi karşılaşmalarda 100 gol barajını yakalayacak. -İLK HEDEF KONYASPOR- Ligde geride kalsa da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren Beşiktaş'ta ''Dalya'' için ilk hedef Konyaspor maçı olacak. Spor Toto Süper Lig'de 25 Nisan Pazartesi günü 30. haftada deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada 5 gol attığı takdirde 100. golüne ulaşacak. Beşiktaş, bu maçta bunu başaramaması halinde dalya için Galatasaray ile oynayacağı derbi maçıyla birlikte diğer karşılaşmaları bekleyecek. -EN GOLCÜ BOBO- Beşiktaş'ın 95 gol attığı 2010-2011 sezonun en golcüsü şu ana dek Brezilyalı futbolcu Bobo oldu. Özellikle ligin ilk yarısında sürekli şans bulan Bobo, bu sezon takımına toplam 16 gol kazandırdı. Siyah-beyazlı futbolcu, ligde 8 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'er gol attı ve 16 gole ulaştı. -GUTİ'NİN GOLLERİ PENALTIDAN- Siyah-beyazlı ekipte Bobo'dan sonra en golcü oyuncu İspanyol yıldız Guti oldu. Sezon başında Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Guti, bu sezon şu ana dek 11 gol atarken, bunların 6'sını penaltıdan attı. Ligde 7 gol kaydeden İspanyol oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol sevinci yaşadı. -DİĞER EN GOLCÜLER NOBRE, QUARESMA, ALMEİDA VE SİMAO- ''Kara kartallar''ın 95 golüne Bobo ve Guti'nin dışında Nobre, Quaresma, Almeida ve Simao katkıda bulundu. Guti ile birlikte Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan Quaresma ile tecrübeli oyuncu Nobre takımlarına 9'ar gol kazandırdı. Devre arasında transfer edilen Portekizli futbolculardan Almeida 7 ve Simao da 6 gol atma başarısı gösterdi. -2 GOL RAKİPLERDEN- Beşiktaş'ta kadrodaki futbolcuların yanı sıra 2 gol de rakip oyuncuların ayağından geldi. Spor Toto Süper Lig'de Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında rakip takım oyuncuları kendi kalelerine attıkları golle siyah-beyazlı ekibe katkı sağladılar. Beşiktaş'ın Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımın 1 golünü Holosko atarken, diğer golü ise Konyasporlu Kere kendi kalesine attı. İstanbul'da Kardemir Karabükspor ile oynanan ve 1-1 berabere kalınan karşılaşmada ise konuk ekip oyuncusu Deumi kendi kalesine gol atan oyuncu oldu. Ancak Beşiktaş bu iki maçtan da berabere ayrılarak sadece 2 puan alabildi.