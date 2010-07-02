Kartal'da cephanelik bulundu

T24 - Kartal'da terkedilmiş bir evde çok sayıda el bombası ve mühimmat bulunduğu iddia edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberi altına alırken, bölgede polisin incelemeleri devam ediyor.



İstanbul polisi, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Çobanyıldızı Caddesi üzerindeki bir evde arama başlattı. Yaklaşık 100 metrelik güvenlik kordonunun alındığı caddede terörle mücadele şubesi polisleri yaklaşık 1 saati aşkın süredir arama yapıyor. Arama yapılan evin emekli bir subaya ait olduğu ve evde çeşitli mühimmatın bulunduğu iddia ediliyor.



Aynı sokakta ikamet eden Dursun Öztürk isimli vatandaş, "Ev, terkedilmiş bir evdi. Girip çıkan kimse yoktu. En son oturan kiracılar kışın taşınmışlardı. Olayla ilgili başka da bilgim yok" diye konuştu. Emniyet güçlerinin saat 03.30 sıralarında başlattıkları arama çalışmaları uzman ekipler eşliğinde devam ediyor.



