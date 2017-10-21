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Kartal'da camiyi yakan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA) Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camii'nde yangının çıkış sebebi belirlendi

21 Ekim 2017 19:35

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA) Kartal Cevizli Mahallesi\'nde bulunan Kavaklı Camii\'nde yangının çıkış sebebi belirlendi. Güvenlik kamerasında yola çıkan polis, caminin yakıldığını belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan kişi kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 46 yaşındaki İsmail B.\'nin aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Yapılan kontrollerde İsmail B.\'nin ayaklarında yanık lekeleri olduğu da belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İsmail B.\'nin cami içindeki kitapları iki yerde toplayarak ateşe verdiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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