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Kartal'da cami yangını (geniş haber)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camii'nde yangın çıktı

21 Ekim 2017 14:40

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Kartal Cevizli Mahallesi\'nde bulunan Kavaklı Camii\'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kavaklı Camii\'ndeki yangın saat  09.15 sıralarında çıktı. Camiden yükselen dumanlar gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.  Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik şeridi çekerek cami ve bahçesini boşalttı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye girerek detaylı bir inceleme başlattı. Caminin dernek başkanı Abdullah Karadağ, “Kitaplar raflardan alınmış. Bir araya getirilip yakılmış\" iddiasında bulundu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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