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Kartal'da belediye binasının önünde ses bombası patlatıldı

Patlama sonucunda binanın bazı camları kırıldı. Çevrede oturan vatandaşlar durumu polise bildirdi

28 Temmuz 2013 14:09

Kartal Topselvi Mahallesi'nde bulunan belediye ek hizmet binasının önünde ses bombası patladı. Olay saat 01:30 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi Çimen Sokak üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 katlı ek hizmet binasında meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Eğri'nin haberine göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından konulan ses bombası patladı. Patlama sonucunda binanın bazı camları kırıldı. Çevrede oturan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bombanın çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Patlamanın gerçekleştiği binanın içinde Zabıta Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Barış Manço Kütüphanesi ve muhtarlık olduğu öğrenildi.

Bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ses bombasının, el yapımı parça tesirli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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