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Kartal'da AKP'nin yaptığı itiraz reddedildi

İstanbul Kartal'da İlçe Seçim Kurulu, AKP’nin yaptığı itirazı reddetti

02 Nisan 2014 02:37

Kartal'da CHP'nin seçimi kazanmasından sonra AKP 13 bin geçersiz oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.  Hürriyet gazetesinden Fırat Atıcı’nın haberine göre, Kartal'da merakla beklenen başvuruyu İlçe Seçim Kurulu reddetti. Edinilen bilgiye göre İlçe Seçim Kurulu başvuruyu 3 kabul oyuna karşılık 4 oyla reddetti. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edecek.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi önünde toplanan toplanan yaklaşık 5 bin kişilik gruba İlçe Seçim Kurulu'nun kararını açıklayan CHP'li Belediye Başkanı Altınok Öz, kalabalığın dağılmasını istedi. Kalabalık bu açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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