-KARTAL'DA 9 EKSİKLE DERBİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmana sakatlıkları bulunan 9 futbolcu katılmadı. Sakatlıkları süren Ekrem, Bobo, Nihat, Quaresma, Ferrari, Ersan, Rüştü ile sol üst adalesinde ağrıları bulunan Ernst ve sol kasığında çekme olan Aurelio çalışmada yer almadı. Ernst ve Aurelio'nun sakatlıklarının ciddi olmadığı ve bugün dinlendirildikleri bildirilirken, Ersan'ın tedavisinin sürdüğü ve Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına derbiden bir gün önce karar verileceği ifade edildi. Bu arada sakatlığı süren Quaresma, antrenmanın bir bölümünü kenardan izlerken, zaman zaman da teknik direktör Schuster ile sohbet etti. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana kondisyon ve pas çalışmaları ile başladı. Savunma ve hücum varyasyonlarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacakları antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.