-KARTAL'DA 14 YABANCI FUTBOLCU İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Portekizli oyuncular Simao Sabrosa ve Hugo Almeida transferiyle yine futbol kamuoyunun gündemine oturan Beşiktaş'ta yabancı futbolcu sayısı 14'e çıktı. Sezon başında yabancı oyuncular Guti, Quaresma ve Hilbert'i alan, devre arasında da Fernandes, Simao ile Almeida'yı renklerine katan siyah-beyazlı takımdaki yabancı oyuncu sayısı sözleşmesi dondurulan Sivok ile birlikte 14 oldu. Siyah-beyazlıların kadrosunda Almeida, Simao, Fernandes, Guti, Fink, Tabata, Holosko, Quaresma, Hilbert, Bobo, Ernst, Ferrari, Zapotocny ve Sivok yer alıyor. -PORTEKİZLİ OYUNCULAR ÇOĞALDI- Beşiktaş'ta 3 yeni isimle birlikte Portekizli oyuncu sayısı arttı. Sezon başında alınan Portekizli yıldız Quaresma, ligin ikinci yarısında vatandaşları Fernandes, Simao ve Almeida ile yan yana oynama fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda şu an 4 Portekizli oyuncunun yanı sıra 3 Alman (Ernst, Fink, Hilbert), 2 Brezilyalı (Tabata, Bobo), 2 Çek (Sivok, Zapotocny), 1 İspanyol (Guti), 1 İtalyan (Ferrari), 1 de Slovak (Holosko) oyuncu yer alıyor. -SİVOK GELECEK, HOLOSKO ''DONACAK''- Ligin ilk yarısının başlarında ağır bir sakatlık geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalacağı için sözleşmesi dondurulan Çek savunma oyuncusu Tomas Sivok'un sezonun ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor. Yeni transferlerle şu an oynatabileceği 13 oyuncuya sahip olan, ancak yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle sayıyı azaltacak olan Beşiktaş'ta Sivok'un gelmesiyle birlikte yabancı sayısı 14'e çıkacak. Son dönemde fazla yabancı oyuncu konusunda da sıkıntılar yaşayan ve futbolcuların uzun sakatlık döneminde sözleşmeyi dondurma yoluna giden siyah-beyazlı kulüp, Sivok'un gelmesiyle yine aynı yöntemle sayıyı azaltma yoluna gidecek. Geçen sezon dizinden ameliyat olup uzun süre ayrı kalan Delgado'nun sözleşmesini donduran, bu sezon da Sivok'un yaşadığı sakatlıkta aynı yöntemi uygulayan Beşiktaş yönetiminin, 3 ay sahalardan uzak kalacak Filip Holosko'nun sözleşmesini de dondurması bekleniyor. -ZAPOTOCNY, TABATA VE FİNK GİDİCİ- Oyuncu alımının yanı sıra gidecek oyuncular konusunda da kulüplerle görüşme halinde bulunan Beşiktaş'ta Fink, Zapotocny ve Tabata'nın isimleri gidecek isimler arasında yer alıyor. Bu oyuncular için birçok kulüp teklifte bulunurken, Bucaspor'un 3 futbolcunun transferine daha yakın olduğu öğrenildi. -NOBRE VE AURELİO TÜRK YABANCILAR- Beşiktaş'taki 14 yabancının yanında iki de Brezilya asıllı Türk oyuncu bulunuyor. Uzun yıllardır Türkiye'de top koşturan Nobre ile Aurelio'yu Beşiktaş, Türk statüsünde oynatıyor.