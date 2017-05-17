Kartal'da 10 kilo patlayıcı bulundu!

İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda şüpheli paket ihbarını değerlendiren polis, siyah bir poşetin içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı ekipler sevk edildi. Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından patlayıcı madde incelemek üzere emniyete götürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çarşı Mahallesi Kıraç Sokağı'ndaki ağaçlık alanda şüpheli paket bulunduğu ihbarını değerlendiren polis, şüpheli paket içerisinde, düzenek ve kablo tertibatlı 10 kilogram plastik patlayıcı madde bulunduğunu tespit etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerine uzman ekipleri çağırdı.

Bomba İmha Şube Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler, paket içerisindeki düzeneği etkisiz hale getirerek, içerisinde 10 kilogram A4 cinsi olduğu tahmin edilen, uzaktan telsiz kumandalı plastik patlayıcı ve düzeneği, detaylı inceleme yapmak üzere şubeye götürdü.