'Kartalcell' geliyor!



Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, hem Turkcell Süper Lig, hem de Fortis Türkiye Kupası'nı kazanarak, müzelerine koymak istediklerini söyledi.



Kenan Öner, Ceylan Intercontinental Otel'de düzenlenen olağan Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, futbol takımının şampiyonluk yarışında azimle mücadele ettiğini ifade ederek, ''Yıldızlar topluluğu takımımız bundan sonraki haftalarda oynayacağı maçları kazanarak, hepimizin hasretle beklediği şampiyonluğu kucaklamaya gayret ediyor. Bu konuda tüm camiamızla son derece sağduyuyla çalışıyoruz. Çalışmak elde etmenin yarısıdır. İnşallah bu sene şampiyonluk özlemimize kavuşacağız'' diye konuştu.



Fortis Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları final maçına da değinen Öner, şunları söyledi: ''Türkiye Kupası'nı, adı değiştikten sonra 2 kez kazandık. Bu sene de finale kaldık. 13 Mayıs'ta İzmir'de ezeli rakibimizle final oynayacağız. Bu sene her iki kupayı da müzemize götürerek, altın bir yıl yaşamak istiyoruz. Bunları gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz.''



Öner, Avea ile formalardaki kol sponsorluğu anlaşması yaptıklarını ve 3-4 milyon dolar civarında bir gelir beklediklerini, ''Kartalcell''in devreye girmesi için de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



