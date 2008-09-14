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Spor

Kartal’a üç darbe

14 Eylül 2008 03:00



Beşiktaş’ta, Holosko, Gökhan Zan ve İbrahim Toraman, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Ertuğrul Sağlam’ın, kadroyu bozmayacağı, Seriç’i yine kenarda tutacağı ifade edildi


Trabzonspor karşısında koltuk mücadelesi verecek olan Beşiktaş’ta üç yıldız oyuncu, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sakatlıkları bulunan İbrahim Toraman ve Holosko’nun yanı sıra Belçika ile oynanan milli maçta aldığı darbeler neticesinde ayağında ödem ve ağrıları bulunan Gökhan Zan da riske edilmemek için Trabzon kafilesine alınmadı.

Trabzon’a gittiler

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın sağ kanatta Ali Tandoğan veya Serdar Özkan’a forma vermesi beklenirken, defansta ise Zapotocny ve Sivok ikilisine şans tanıyacağı vurgulandı. Orta sahadaki Cisse-Uğur-Delgado üçlüsünü bozmak istemeyen Ertuğrul Sağlam, yeni sisteme göre Bobo’yu yine tek forvet olarak görevlendirecek. Bu duruma göre Seriç’in yine kenarda oturacağı öğrenildi.

Öte yandan oyuncularıyla bir toplantı yapan Ertuğrul Sağlam son oynanan Konyaspor maçında olduğu gibi yine sabırlı olmalarını ve oyun disiplininden kopmamalarını istediği öğrenildi. Bu arada dün yaptığı taktik antrenmanıyla bugünkü maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, öğleden sonra Trabzon’a geçti. Siyah-beyazlıların son idmanda taktik varyasyonları denedikleri vurgulandı.

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