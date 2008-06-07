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Dünya

Kartala protez gaga

Alaska'da 3 yıl önce gagasından vurulmuş halde ölmek üzereyken bulunan beyaz başlı kartala protez gaga takıldı.

07 Haziran 2008 03:00

Alaska'da 3 yıl önce gagasından vurulmuş halde ölmek üzereyken bulunan beyaz başlı kartala protez gaga takıldı.

Merkezi Ohio'da bulunan Kuzeybatı Vahşi Kuşları adlı vahşi yaşam merkezinden Jane Fink Cantwell adlı doğa bilimci tarafından kurtarılan 'Beauty' adlı kartala, yeniden avlanabilmesi ve tüylerini temizleyebilmesi için protez bir gaga yapıldı.

8 yaşında olduğu belirtilen kartalın bundan böyle katı gıdaları da rahatlıkla tüketebileceğini belirten Cantwell, hayvanın bundan böyle vahşi doğada insan müdahalesi olmadan hayatta kalabileceğini söyledi.

Yetkililer, Beauty'ye şimdilik plastik bir gaga takıldığını, ancak önümüzdeki yıl gaganın titanyumdan üretilen daha dayanıklı bir protezle değiştirileceğini kaydetti.

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