Kartal'a neden gitmedi?



Geçtiğimiz sezon bitmeden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, transferde önerilen Song'u almamasının nedeni ortaya çıktı.



Menajer Erhan Önal, Beşiktaş'ın transferde etkili bir ismine bonservisi elinde olan Song'u önerdiğini ifade ederek, ''Ama kendisi bana; (Galatasaray'ın atığını almayız) dedi. Daha sonra sadece bonservisine 4.5 milyon Avro verdikleri Zapotocny'yi aldılar'' diye konuştu.



Türkiye'de futbolun içindeki unsurların profesyonellikten çok uzak olduğunu anlatan Erhan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ben genelde bonservis bedeli elindeki futbolcuları kovalarım. Ancak, buradaki tüm kulüpler illa para ödemek istiyorlar. Beşiktaş'a Song'u söyledim. Yetkili bir kişi bana, (Galatasaray atığını almayız) dedi. Fenerbahçe'den hiç oyuncu almadılar mı? Song bugün kendini Avrupa'da, Galatasaray'da ispatlamış bir oyuncu. Bildiğin, bonservisi elinde oyuncu var, sonra gidiyorsun 4,5 milyon avro bonservis bedelli futbolcu transfer ediyorsun.''



Erhan Önal, başka ülkelerin milli takımlarını tercih eden gurbetçi oyuncuları anlamak gerektiğini söyledi.



Bu oyuncuların artık Almanya'da 3., 4. nesil Türkler olduğunu kaydeden Önal, ''Bu gençler orada doğup, büyüdüler, okudular. Oranın huyunu, suyunu almış gençler. Buraya gelip alışmaları benim gibi sonradan yurt dışına gidenlere göre daha zor. O gençleri anlamak lazım. Kültürümüzden tamamen uzak büyüyorlar. Buraya uyum sağlamaları zor. Yine de çok sayıda gurbetçi oyuncu Türkiye Ligi'nde forma giyiyor'' dedi.



Erhan Önal, Türk Milli Takımı'nda Mehmet Aurelio'nun oynadığını hatırlatarak, Türk oyuncuların da doğup, büyüdükleri ülkelerin milli takımında oynamayı tercih etmelerinin anlayışla karşılanabileceğini sözlerine ekledi.



