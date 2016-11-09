Kartal'a İsveçli golcü

Cenk Tosun, Aboubakar ve Ömer Şişmanoğlu'nun performanslarını yeterli görmeyen Beşiktaş yönetimi, İsveçli John Guidetti'yi transfer etmek için harekete geçti.

Geçen sezon Türkiye'nin en golcü takımını yaratan Teknik Direktör Şenol Güneş, devre arasında bir golcü alınması için rapor verdi.



sözcü'nün haberine göre; Mario Gomez'in dönüşünden umudu kesen ama yerini de dolduramayan siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim: John Guidetti…

Manchester City'nin henüz 16 yaşında keşfettiği ama geniş kadroda yer bulamadığı için pek çok kulübe kiraladığı İsveçli, geçen sezon İngiliz ekibiyle biten kontratının ardından Celta Vigo'ya imza atmıştı.



İspanyol ekibiyle 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Guidetti, bu sezon zaman zaman teknik ekiple sorunlar yaşasa da son dönemde yeniden form tuttu.



La Liga'da bu sezonki ilk golünü hafta sonunda Valencia ağlarına gönderen 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise üç maçta iki kez ağları havalandırdı.