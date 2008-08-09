Kartal'a İspanyol hakem

Tempo24-





Beşiktaş'ın, UEFA Kupası 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in NK Siroki Brijeg takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maçı, İspanyol hakem Cesar Muniz Fernandez yönetecek.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Fernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Manuel Fernandez Miranda ve Javier Hugo Novoa Robles'in yapacağı bildirildi.

Karşılaşmada, Fernando Teixeira Vitienes ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.



RÖVANŞA İSVİÇRELİ

Beşiktaş'ın, UEFA Kupası 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in NK Siroki Brijeg takımıyla yapacağı rövanş maçını, İsviçreli hakem Rene Rogalla yönetecek. 28 Ağustos Perşembe günü BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile NK Siroki Brijeg arasında yapılacak karşılaşmayı, İsviçre'den Rene Rogalla, Jean-Paul Remy ve Thomas Habegger hakem üçlüsünün yönetecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jerome Laperriere olacak.



