Kartal'a Bursa şoku!..

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İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçı Beşiktaş ile Bursaspor arasındaydı. Liderliğe uzun süre sonra çok yaklaşan siyah beyazlıların önüne Ertuğrul Sağlam çıktı.Sezonun 6. haftasında Beşiktaş'tan ayrılan başarılı teknik adamın takımı Bursaspor, İnönü'de 'Kara Kartal'a geçit vermedi ve 0-0'lık beraberliğin ardından Sivasspor, son 6 haftaya lider girdi.Sivasspor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, sahasındaki zorlu Bursaspor maçına dönüm noktası olarak bakıyordu ve maçın hemen başında Holosko ile bir fırsat yakaladı.Slovak futbolcunun kaçırdığı pozisyon sonrası oyunda dengeyi kuran Bursaspor, 31. dakikada Rok ve Volkan ile iki kez direği geçemedi. İLk yarının son anlarında İbrahim Toraman kırmızı kart görünce Beşiktaş kalan 45 dakikayı 10 kişi oynadı.İkinci yarıda Siyah beyazlılar daha istekli olmasına rağmen Bursa'yı geçemedi ve 0-0'lık beraberlik sonrası 56 puana yükselerek 2. sırada kaldı.BJK İnönüDeniz Çoban, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf ÖzRüştü, Ekrem, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, Sivok, Ernst, Delgado, Tello, İbrahim Üzülmez, Holosko, BoboIvankov, Ali, Ömer, Tuna, Mustafa Keçeli, Veli, Kirita, Mustafa Sarp, Romaschenko (Dk. 10 Yenal), Shin Young, VeliDk. 44 İbrahim Toraman (Beşiktaş)Dk. 42 Bobo (Beşiktaş)Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.14. dakikada Tello'nun soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Sivok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.20. dakikada Delgado'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Holosko, meşin yuvarlağı rakibinden kurtardıktan sonra ceza alanına girdi. Holosko, ceza alanına girer girmez topa sert vurdu, ancak meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta çıktı.21. dakikada Ekrem'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Sivok'un kaleci Ivankov'dan önce kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.32. dakikada Delgado'nun sağdan kullandığı korner atışında Gökhan Zan'ın kafa vuruşunda, altı pasta topu önünde bulan Bobo, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.35. dakikada Ali'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Shin Young'un şutunda, Rüştü'nün müdahalesi sonrası top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu ceza alanı içinde Volkan, kafayla tamamlamak istedi, ancak yine yan direkten döndü. Rüştü'nün arkasında kalan topu Sivok uzaklaştırırken, Bursaspor önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.39. dakikada Volkan'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Yenal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.İlk yarıda kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşayan ve kırmızı kart gören İbrahim Toraman'ı kaybeden Beşiktaş, Bursaspor karşısında soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.Turkcell Süper Lig'de yapılan maçta şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak kendisi için hayati önem taşıyan 2 puan yitirdi.46. dakikada Delgado'nun pasında Bursaspor yarı alanında topu alan Bobo, meşin yuvarlağı bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Holosko'nun önüne bıraktı. Ancak Holosko, kalesini terk eden kaleci Ivankov'dan ceza yayı içinde meşin yuvarlağı kurtaramadı ve Bulgar kaleci topu uzaklaştırdı.56. dakikada sağ çaprazda Veli'yi geçip önünü açan Holosko, kötü bir vuruşla topu auta attı.59. dakikada Yusuf'un sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde kafalardan seken topu önünde bulan Gökhan Zan sert vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Ivankov'da kaldı.67. dakikada Bursaspor, hücumda rakibini dörde iki yakaladı. Ancak son olarak topla buluşan Gökhan, pas yerine şutu tercih etti ve meşin yuvarlak yerden kalenin dibinden auta gitti.Aynı dakika içinde Bobo'nun sağdan yerden pasında ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Yusuf, çok kötü vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.76. dakikada Yusuf'un pasıyla solda topla buluşan İbrahim Üzülmez, ceza alanına girdiği anda müsait durumdaki oyunculara bıraktı. Cisse'nin dokunamadığı meşin yuvarlağı önünde bulan Ekrem, istediği gibi vuramazken, kalenin dibine doğru giden topu kaleci Ivankov son anda kornere çeldi.78. dakikada Volkan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Shin Young'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.90. dakikada Serdar Özkan'ın sağdan ortasında altı pasta topla buluşan Bobo'nun kafa vuruşunda, kaleci Ivankov son anda meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.Beşiktaş, ikinci yarıyı 10 kişi oynadığı maçta iyi mücadele etmesine rağmen liderliğe götürecek üstünlük golünü bulamadı ve Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak Sivasspor'un puan kaybettiği haftada 2 puan yitirdi.