Kartal zirveye uçuyor



Turkcell Süper Lig'de 22. haftanın ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenen Beşiktaş, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar, daha önceki 3 maçta da yenemediği, kendisini 2 kez liderlikten eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk kez galip geldi.



Turkcell Süper Lig'de, 22. haftanın ilk maçında sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenen Beşiktaş, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.



Kendisine ''ters'' gelen rakibini son 10 dakikada Tello ve Gökhan'ın golleriyle mağlup eden siyah-beyazlılar, 22. maçında puanını 42'ye çıkartarak, bir maçı eksik Trabzonspor'u gol averajıyla geride bıraktı ve yine bir maçı eksik lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.



Fenerbahçe ve Ankaraspor galibiyetleriyle dikkatleri üzerine çeken İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Ankaragücü'nün ardından Beşiktaş'a da mağlup olarak 25 puanda kaldı.



