Kartal liderliğe uçtu

İnönü Stadı'nda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, maç fazlasıyla ligde zirveye oturdu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı.

Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla puanını 22'ye çıkaran Beşiktaş, maç fazlası ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı. Akhisar Belediyespor ise 10 puanda kaldı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller, 3 ve 7'nci dakikalarda Holosko, 39'uncu dakikada da Hilbert'ten geldi.

Konuk takımın tek golünü ise 63'üncü dakikada Mustafa kaydetti.