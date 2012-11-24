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Spor

Kartal liderliğe uçtu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi

24 Kasım 2012 00:31

İnönü Stadı'nda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, maç fazlasıyla ligde zirveye oturdu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı.

Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla puanını 22'ye çıkaran Beşiktaş, maç fazlası ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı. Akhisar Belediyespor ise 10 puanda kaldı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller, 3 ve 7'nci dakikalarda Holosko, 39'uncu dakikada da Hilbert'ten geldi.

Konuk takımın tek golünü ise 63'üncü dakikada Mustafa kaydetti.

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