Kartal zirveye son nefeste oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ve Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı Hutchinson'ın golüyle 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, 79. dakikada Musa Çağıran'ın golüne engel olamazken, karşılaşmanın son dakikalarına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Oyuna 84. dakikada dahil olan Cenk Tosun, 90+6. dakikada Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü attı.



Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

14. dakikada Mustafa Pektemek, Kardemir Karabükspor ceza alanının sağından yerden ortaladı ancak Demba Ba, meşin yuvarlağa dokunamadı.

25. dakikada Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ceza alanının sağından geliştirdiği atakta golü de buldu. Serdar Kurtuluş'un ceza alanı yayına doğru ortasında Hutchinson, boş pozisyonda şık bir kafa vuruşuyla kaleci Waterman'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0

33. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında Tolgay Arslan, Kardemir Karabükspor ceza alanına yaptığı koşunun ardından meşin yuvarlağa dokunamayınca, kaleci Waterman topu kontrol etti.

42. dakikada Erdem Özgenç'in geri pasında, Demba Ba'nın önünden geçen topa kalesini terk eden Waterman ceza sahası dışında elle müdahalede bulundu. Bu pozisyonda Waterman'a kırmızı kart göstererek oyundan ihraç eden hakem Bülent Yıldırım, aynı zamanda serbest vuruş kararı verdi.



45. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

53. dakikada Gökhan Töre, Kardemir Karabükspor ceza alanın sağında buluştuğu topu, sola kadar taşıyarak, Motta'ya verdi. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



58. dakikada hakem Bülent Yıldırım, oyuna 4 dakika önce giren Necip Uysal'ın, Beşiktaş kalesine giden Fatih'i düşürdüğü pozisyonda serbest vuruş kararı vererek, bariz gol şansından dolayı siyah-beyazlı oyuncuyu da kırmızı kartla cezalandırdı. Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı Gökhan Töre uzaklaştırdı.

64. dakikada Tolgay Arslan'ın, topu yaklaşık 30 metre sürdükten sonra kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Abdulaziz Demircan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada Gökhan Töre, Kardemir Karabükspor ceza alanının sağından kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı. Ceza alınında iyi yükselen Sivok'un kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı günün başarılı ismi kaleci Abdulaziz Demircan yatarak oyun alanına tokatladı.

79. dakikada Kardemir Karabükspor beraberliği yakaladı. Erdem Özgenç'in Beşiktaş ceza alanının sağından kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Musa Çağıran, meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturarak, skora eşitliği getirdi: 1-1



90+6. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada yeniden öne geçti. Bu dakikada Sosa'nın Kardemir Karabükspor ceza alanın sağından yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafayla dokunduğu top, ters taraftan ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, puanını 61'e yükselterek, gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu. (AA)



