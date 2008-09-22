Kartal zirveye kondu

İnönü Stadı'ndaki maçın ilk 10 dakikasında rakibine baskı kuran Beşiktaş, 3. dakikada Bobo ile 1-0 öne geçti. İlk 15 dakikadaki yüksek tempoda Nobre ile farkı artırma şanslarını kaçıran siyah-beyazlı takım karşısında oyunun kontrolünü eline alan Gaziantepspor ise, rakip kalede Ahmet’le yakaladığı fırsat dışında etkili pozisyon bulamayınca mücadelenin ilk yarısını evsahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.Konuk ekip ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı. Eduardo Pacheco, Beşiktaş ceza sahası içinde kendini yere atması nedeniyle hakem Kamil Abitoğlu'dan ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Sayısal anlamda da avantajlı konuma geçen Beşiktaş, 53. dakikada Serdar Özkan'ın attığı golle daha da rahatladı. İki farklı üstünlüğü yakalayan Beşiktaş, çok rahat bir tempoda götürdüğü ve çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı maçtan, 87. dakikada Nobre'nin attığı golle 3-0 galip ayrıldı.Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki dördüncü maçından üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a çıkardı. 2008-2009 sezonunda şu ana kadar oynadığı 7 resmi maçta 6 galibiyet alan Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de bir hafta aradan sonra averajla liderliğe yükseldi.Stat: BJK İnönüHakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Serkan Gençerler xx, Volkan Narinç xxBeşiktaş: Hakan xx, İbrahim Toraman xx, Sivok xxx, Zapotocny xxx, İbrahim Üzülmez xx, Serdar Kurtuluş xx (Dk. 67 Delgado xx), Cisse xxx, Tello xx (Dk. 46 Holosko xx), Serdar Özkan xx, Nobre xxxx (Dk. 90 Batuhan ?), Bobo xxxGaziantepspor: Murat Şahin xx, Emrah x, Bekir xx, Mehmet Polat x, Ivan De Souza x, Ahmet Arı xx (Dk. 75 Erkan Sekman x), Zurita xx, Murat Ceylan xx (Dk. 57 Olcan x), Tabata xx, Erman Özgür xx (Dk. 58 Hakan Bayraktar x), Eduardo xGoller: Dk. 3 Bobo, Dk. 53 Serdar Özkan, Dk. 87 Nobre (Beşiktaş)Sarı Kartlar: Dk. 4 Murat Ceylan, Dk. 36 Eduardo, Dk. 85 Mehmet Polat (Gaziantepspor), Dk. 68 Sivok, Dk. 78 İbrahim Toraman, Dk. 80 Nobre (Beşiktaş)Kırmızı Kart: Dk. 47 Eduardo (Gaziantepspor)3. dakikada orta alandan gelen topta Gaziantepspor savunmasının arkasında topla buluşan Bobo, kaleci Murat Şahin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine karşın filelere gitti: 1-0.4. dakikada bu sefer Tello'nun pasında topla buluşan Nobre, ceza alanına girdi. Bu futbolcu, Bekir'in müdahalesine karşın meşin yuvarlağa dokundu, ancak top yandan az farkla auta gitti.9. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında topla buluşan Zapotocny'nin kafa vuruşunda, kaleci Murat Şahin meşin yuvarlağı kornere çeldi.Aynı dakika içinde yine Tello'nun aynı kanattan kullandığı köşe atışında, ön direkte topla buluşan Cisse'nin kafa şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma, daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.11. dakikada Zurita'nın arapasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Ahmet'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.16. dakikada İbrahim Toraman'ın sağdan ortasında, ceza alanında topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.38. dakikada Tello'nun soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti ve karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, rakibi karşısında 1-0 önde kapadı.53. dakikada Bobo, rakibinden kurtardığı topu ceza yayı içindeki Nobre'ye verdi. Bu futbolcu, sağ çaprazda ceza alanında daha uygun pozisyondaki Serdar Özkan'a topu bırakırken, genç futbolcu da meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-065. dakikada Serdar Özkan'ın arapasında ceza alanında topla buluşan Bobo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.66. dakikada Nobre'nin pasında ceza alanında bu kez Holosko topla buluştu. Slovak oyuncunun dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Murat'ın ayaklarından geri döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.67. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cisse'nin pasında solda topla buluşan Bobo, ceza alanı önünden uygun pozisyonda sert vurdu, ancak kaleci Murat Şahin meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere attı.68. dakikada Serdar Özkan'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında topla buluşan Sivok'un kafa vuruşunda, savunma kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı. Ceza alanında topu önünde bulan Zapotocny'nin şutunda, kaleci Murat topu önledi.87. dakikada Zapotocny, rakiplerinden kurtardığı topu Nobre'ye bıraktı. Ceza alanında topla buluşan Nobre, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere yuvarladı ve farkı 3'e çıkardı: 3-0.