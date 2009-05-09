Kartal zirvesine kavuştu

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Fenerbahçe'ye İnönü Stadı'nda mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Ankaraspor'a konuk oldu.Zirve iddiasını sürdürebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda olan Beşiktaş, karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu.Sivok ile ilk dakikada gole çok yaklaşan konuk takım, bu fırsattan faydalanamadı. Rakip kaledeki baskısını artıran siyah-beyazlılar, aradığı golü 29. dakikada Holosko ile buldu: 1-0İlk 45 dakikada başka gol sesi çıkmazken, Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün gitti.İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise ev sahibi Ankaraspor’du. Başkent ekibi, 61. dakikada Ediz’in kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi.Zirveyi Sivasspor'dan devralmak için daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Beşiktaş, İbrahim Toraman'ın 71. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla 2-1 öne geçti.Öne geçtikten sonra daha rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, 88. dakikada Bobo'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1Tello ile bir gol daha bulan Beşiktaş, 90 artı birinci dakikada skoru 4-1'e taşıdı.Kalan bölümde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.ANKARASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ : 4Stat: Yenikent ASAŞHakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Ali ZağlıAnkaraspor: Senecky, Ömer, Ediz, Baki, Erhan, Mehmet Çakır, Hürriyet, Adem, Bilal, Neca, Mehmet ÖzdemirBeşiktaş: Rüştü, Ekrem, İbrahim Toraman, Sivok, İbrahim Üzülmez, Holosko, Cisse, Ernst, Yusuf, Bobo, DelgadoGol: Dk. 29 Holosko, Dk. 71 İbrahim Toraman, Dk. 88 Bobo, Dk. 90 artı 1 Tello (Beşiktaş), Dk. 61 Ediz (Ankaraspor)Sarı kartlar: Dk. 7 Holosko, Dk. 36 Sivok (Beşiktaş), Dk. 30 Adem (Ankaraspor)MAÇTAN DAKİKALAR1. dakikada Delgado'nun kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sivok'un kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla auta gitti.15. dakikada Neca'nın ara pasıyla ceza alanına sol çaprazdan giren Ömer Aysan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.29. dakikada Delgado'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Holosko, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-0.32. dakikada Ekrem'in ortasında Delgado'nun kafasından seken top Yusuf'un önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinden döndü.42. dakikada çalımlarla Ankaraspor sahasına yaklaşan Yusuf'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bobo'nun vuruşunda, kaleci Senecky iyi uzanarak gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.