Kartal zirve aşkına...

Ankaraspor - Beşiktaş
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Turkcell Süper Lig'de 31. haftanın önemli maçında Ankaraspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yenikent ASAŞ Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma Digitürk 78. kanaldaki Spormax'ten naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Tempo24 Canlı Anlatım Servisi'nden de an be an takip edebilirsiniz. Tempo24 Anlatım Servisi, ligde aynı saatte oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren beş maçı aynı anda sunacak.
AKILLAR SİVAS'TA OLACAK
Turkcell Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilerek Sivasspor'un mağlup olduğu hafta liderlik şansını değerlendiremeyen Beşiktaş, Ankaraspor karşısında galip gelerek, bu iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlı takım, Ankaraspor'u yenerek haftayı 3 puanla tamamlamayı amaçlarken, lider Sivasspor'un da kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmada puan kaybetmesini bekleyecek.
Konuk Beşiktaş bu zorlu maça, belinden sakat olan Mert Nobre'den yoksun çıkacak. Siyah beyazlı ekipte, Brezilya asıllı golcü dışında eksik yok.
Ev sahibi Ankaraspor’da ise Murat Tosun, Meye, Batak ve Muhammed Hanefi forma giyemeyecek. MUHTEMEL 11'LER ANKARASPOR
Senecky
Erhan
Ediz
Batak
Baki
Ömer Aysan
Hürriyet
Adem
Anıl
Mehmet Çakır
Konate BEŞİKTAŞ
Rüştü
Ekrem
İbrahim Toraman
Sivok
İbrahim Üzülmez
Ernst
Cisse
Tello
Yusuf
Holosko
Bobo
Stat: Yenikent ASAŞ Stadı
Saat: 19.00
Hakem: Halis Özkahya
Yayın: Spormax & Tempo24 Canlı Anlatım Servisi BEŞİKTAŞ - ANKARASPOR 10. RANDEVUDA
Beşiktaş ile Ankaraspor, ligde 10. kez karşı karşıya gelecek. Turkcell Süper Lig'de mücadele etmeye 2004-2005 sezonunda başlayan başkent temsilcisiyle şimdiye dek 9 kez karşılaşan Beşiktaş, 4 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik aldı.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın toplam 15 golüne, Ankaraspor 13 golle yanıt verdi. İki ekip, Ankara'da şimdiye dek 4 kez karşılaşırken, birer kez kazandılar, 2 kez de eşitliği bozamadılar. 3 BÜYÜKLERİN BELALISI ANKARASPOR
Turkcell Süper Lig'de ilk yarıdaki performansını yakalamaya çalışan Ankaraspor, bu sezon "3 Büyük" takımla oynadığı maçlarda rakiplerine ters geldi.
Süper Lig'in ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, Fenerbahçe ile karşılaşan Ankaraspor, Roberto Carlos ve Lugano'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Mavi-beyazlılar, "3 Büyük" takıma karşı tek yenilgisini bu karşılaşmada aldı.
Ankaraspor, ligin 28. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Mehmet Çakır'ın golüyle 1-0 yenerek rakibine şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşattı.
Başkent ekibi, Galatasaray ile yaptığı 2 karşılaşmadan da puanla ayrıldı. Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynanan ilk maçta iki taraf da golsüz eşitliği bozamazken, ikinci yarıdaki karşılaşmada ise Barış Özbek ve Roguy Meye'nin karşılıklı golleriyle taraflar puanları yine paylaştı.
Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Beşiktaş ile ilk yarıda deplasmanda oynadıkları maçı ise Neca, Bilal ve Sivok'un (kendi kalesine) attığı gollerle 3-1 kazanırken, siyah-beyazlı takımın tek golü Zapatocny'den geldi. KUPADA DA 1 KEZ YENİLDİ
Ankaraspor, Fortis Türkiye Kupası'nda bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile 3 maç yaparken, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
(B) Grubu'nda Galatasaray ile karşılaşan mavi-beyazlı takım, Ankara'da oynanan maçta Ümit Karan ve De Nigris'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
Tarihinde ilk kez kupada yarı finale yükselen ve Beşiktaş'ın rakibi olan Ankaraspor, sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybederken, rövanş maçında ise rakibini 2-1 yenmeyi başardı. BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA SON 3 MAÇTA GOL BİLE ATAMADI
Şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için mutlak galibiyete ihtiyacı bulunan Beşiktaş, ligde Ankaraspor'u başkentte 3 sezondur yenemiyor.
Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk sezonunda Ankara'da 4-2 yendiği Ankaraspor ile daha sonraki 3 deplasman maçında 1 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.
Beşiktaş, deplasmandaki son 3 randevuda rakibine gol bile atamadı.
Diğer yandan, iki ekip bu sezon Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşirken, Beşiktaş, Ankara'da 3-1 yendiği rakibine İstanbul'da 2-1 mağlup olmasına rağmen, gol averajıyla finale yükseldi. 6 OYUNCU SARI KART CEZASI SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Ankaraspor karşılaşması öncesi 6 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Ligde daha önce yapılan maçlarda 3'er sarı kart gören Cisse, İbrahim Üzülmez, Tello, Sivok, Zapotocny ve Yusuf Ankaraspor deplasmanında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Sarı kart cezası sınırında bulunan bir diğer oyuncu olan Mert Nobre ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.