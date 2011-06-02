-KARTAL YUVASI'NDAN SANAL ALIŞVERİŞ HİZMETİ İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan Kartal Yuvası mağazası, bundan sonra siyah-beyazlı taraftarlara kendi internet sitesi üzerinden hizmet verecek. Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başka bir internet sitesi üzerinden taraftarlarına ürün satışı yapan Kartal Yuvası'nın bundan sonra siyah-beyazlı kulübün bünyesinde, kendi internet sitesi ''www.kartalyuvasi.com.tr''den hizmet vereceği bildirildi. Siyah-beyazlı taraftarların, Türkiye'nin her tarafından Beşiktaş Kulübü lisanslı ürünlerini ''www.kartalyuvasi.com.tr'' internet sitesinden temin edebilecekleri belirtildi.