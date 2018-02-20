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Kartal Yuvası, bugün Mehmetçik Vakfı için çalışacak

"Beşiktaş Ailesi Mehmetçiğin Yanında!"

20 Şubat 2018 13:44

Kartal Yuvası mağazalarının, Bayern Münih-Beşiktaş maçının oynanacağı 20 Şubat Salı günkü cirosunun yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

"Beşiktaş Ailesi Mehmetçiğin Yanında!" başlığıyla paylaşılan açıklama şöyle;

"Ülkemiz, milletimiz teröre karşı büyük ve tarihi bir mücadele sergiliyor.

Mehmetçik, ülkemizin bekası için hem yurdumuzun dört bir yanında hem de yurt dışında canını ortaya koyarak terörle amansız bir mücadele içinde. Tüm yurtta kahraman askerlerimize destek en üst seviyede.

İşte böyle kritik bir dönemde, Beşiktaşımız da 20 Şubat Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanında ülkemizi temsil etmek için sahaya çıkacak.

Bu önemli günde tüm sporseverlerin takımımıza desteğinin de en üst seviyede olacağına inanıyoruz.

Türkiye'nin aynı zamanda en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan kulübümüz, Salı günü tüm Türkiye'deki Kartal Yuvası Mağazaları cirosunun % 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Bu kampanyamız ile, teröre karşı canını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral desteği sağlamak amacındayız."

 

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