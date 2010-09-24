Kartal, yuvanın adını değiştirdi

T24- Beşiktaş Kulübü'nün Stadı İnönü Stadyumu, artık "Fiyapı İnönü Stadyumu" oldu.





İnönü Stadyumu’nun isim sponsorluğunu elde etmek isteyen Fiyapı bugün Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturdu.



Sabah saatlerinde gerçekleşen ve BJK Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, Genel Sekreter Fahrettin Curoğlu, Fiyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ve Tepaş Medya Ajans Başkanı Göksel Bozdoğan’ın hazır bulunduğu toplantıda BJK İnönü Stadyumu’nun sponsorluğunun Fiyapı’ya verilmesi görüşüldü.



Daha önce İnönü Stadı'na sponsor olmak isteyen Medikal Park'a taraftarın tepkisi sonrası anlaşma yapılamamıştı.



Beşiktaş kulübü bu kez FİYAPI firması ile ilk sene için 3.5 milyon TL, uzatıldığı taktirde önümüzdeki yıl 3 milyon dolar karşılığı sözlü anlaşmaya vardı. Her iki tarafın da kısa süre içinde bir araya gelerek sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.



