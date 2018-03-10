T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal yüksekten uçmaya devam ediyor

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni mağlup etti

10 Mart 2018 21:38

Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddialı halen Kartal, Gençlerbirliği önünde hata yapmadı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi 25. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli takımla oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma da ikinci kez bir lig mücadelesinde görev alamadı. Pepe ve Quaresma, karşılaşmayı beraber izledi.,

Vodafone Park'ta ilk yarıda Gençlerbirliği savunmasının kilidini açmakta zorlanan Kartal, Babel ve Negredo ile girdiği ender pozisyonları da gole çeviremedi. İlk yarının son anlarında Sessegnon'un frikikten vuruşunda Fabri gole izin vermedi ve ilk 45 dakika golsüz geçildi.

İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş'ın golü bulması uzun sürmedi. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Talisca, düzgün bir vuruşla Gençlerbirliği ağlarını havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Böylece peş peşe 3. galibiyetini alan Kartal, 50 puanlar 2. sıraya yükseldi. Üst üste 2 yenilgisini alan konuk takım ise 26 puanda kaldı.

Stat: Vodafone Park
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
Başlama saati: 19:00

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Babel, Negredo 

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Pogba, Alper, Uğur, Scekic, Milinkovic, Aydın, Jailton, Sessegnon, Skuletic

ETİKETLER

BeşiktaşGençlerbirliğiVodafone Parkİstanbulavantajkritik maç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24