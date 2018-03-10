Kartal yüksekten uçmaya devam ediyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddialı halen Kartal, Gençlerbirliği önünde hata yapmadı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.



Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.



Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.



Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi 25. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli takımla oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma da ikinci kez bir lig mücadelesinde görev alamadı. Pepe ve Quaresma, karşılaşmayı beraber izledi.,



Vodafone Park'ta ilk yarıda Gençlerbirliği savunmasının kilidini açmakta zorlanan Kartal, Babel ve Negredo ile girdiği ender pozisyonları da gole çeviremedi. İlk yarının son anlarında Sessegnon'un frikikten vuruşunda Fabri gole izin vermedi ve ilk 45 dakika golsüz geçildi.



İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş'ın golü bulması uzun sürmedi. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Talisca, düzgün bir vuruşla Gençlerbirliği ağlarını havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Böylece peş peşe 3. galibiyetini alan Kartal, 50 puanlar 2. sıraya yükseldi. Üst üste 2 yenilgisini alan konuk takım ise 26 puanda kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu

Başlama saati: 19:00

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Pogba, Alper, Uğur, Scekic, Milinkovic, Aydın, Jailton, Sessegnon, Skuletic