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Spor

Kartal yüksek uçtu

Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Cola Turka, Orenbasket Nadezhda takımını 89-81 yendi..

13 Kasım 2008 02:00



Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Cola Turka, gruptaki 5. maçında, son sırada bulunan Rusya'nın Orenbasket Nadezhda takımını 89-81 yenerek, 2. galibiyetini elde etti.



Maça kötü başlayan evsahibi siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 28-20 geride kapamasına karşın, 2. periyotta dengeyi kurdu ve ilk yarıyı 50-50 berabere tamamladı.

2. periyottaki iyi oyununu, mücadelenin 3. periyoduna da taşıyan Beşiktaş Cola Turka, farkı 12 sayıya çıkararak bu periyodu 73-61 önde geçti. Beşiktaş Cola Turka, Daboviç'in 3 sayılık basketiyle 34. dakika içinde farkı 20 sayıya (84-64) çıkarırken, karşılaşmayı 89-81 kazandı.

Beşiktaş Cola Turka, maçta ribauntlarda 42-30 geride kalmasına karşın, özellikle yabancı oyuncularının performansıyla sonuca gitti. Siyah-beyazlı takımda Daboviç, attığı 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Salon: BJK Cola Turka Arena
Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Petar Obradoviç (Bosna-Hersek), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna)

Beşiktaş Cola Turka: Daboviç 21, Doron 10, Naile , Harper 19, Hornbuckle 19, Müjde 2, Zanze 14, Seda 2, Tuğba 2

Orenbasket Nadezhda: Garcia 2, Christon 17, Veremeenko 28, Ovcharenko 17, Tamane 11, Burik 3, Gorodetskaya , Branzova , Belalova , Plotnikova 3

1. Periyot: 20-28
Devre: 50-50
3. Periyot: 71-63
Beş Faul Alan: Daboviç 37.03 (Beşiktaş Cola Turka)


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