Kartal yüksek uçtu





Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Cola Turka, gruptaki 5. maçında, son sırada bulunan Rusya'nın Orenbasket Nadezhda takımını 89-81 yenerek, 2. galibiyetini elde etti.







Maça kötü başlayan evsahibi siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 28-20 geride kapamasına karşın, 2. periyotta dengeyi kurdu ve ilk yarıyı 50-50 berabere tamamladı.



2. periyottaki iyi oyununu, mücadelenin 3. periyoduna da taşıyan Beşiktaş Cola Turka, farkı 12 sayıya çıkararak bu periyodu 73-61 önde geçti. Beşiktaş Cola Turka, Daboviç'in 3 sayılık basketiyle 34. dakika içinde farkı 20 sayıya (84-64) çıkarırken, karşılaşmayı 89-81 kazandı.



Beşiktaş Cola Turka, maçta ribauntlarda 42-30 geride kalmasına karşın, özellikle yabancı oyuncularının performansıyla sonuca gitti. Siyah-beyazlı takımda Daboviç, attığı 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Salon: BJK Cola Turka Arena

Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Petar Obradoviç (Bosna-Hersek), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna)



Beşiktaş Cola Turka: Daboviç 21, Doron 10, Naile , Harper 19, Hornbuckle 19, Müjde 2, Zanze 14, Seda 2, Tuğba 2



Orenbasket Nadezhda: Garcia 2, Christon 17, Veremeenko 28, Ovcharenko 17, Tamane 11, Burik 3, Gorodetskaya , Branzova , Belalova , Plotnikova 3



1. Periyot: 20-28

Devre: 50-50

3. Periyot: 71-63

Beş Faul Alan: Daboviç 37.03 (Beşiktaş Cola Turka)





