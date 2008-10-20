Kartal yüksek uçtu



BEKO Basketbol Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Kepez Belediye'yi evinde konuk eden Beşiktaş Cola Turka, karşılaşmadan 90-76 galip ayrıldı.





Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş Cola Turka, Kepez Belediyesi'ni 90-76 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş Cola Turka, Adem ve Faison ile sayılar bulurken, Kepez Belediyesi, Martin ve Taylor ile rakibine karşılık verdi. 4. dakikaya ev sahibi ekip 7-6 önde girdi. Bu dakikadan sonra oyuna giren Mehmet Yağmur'un ürettiği sayılarla, siyah-beyazlılar 7. dakikada 17-8 üstünlük sağladı. İlk çeyreği de Beşiktaş Cola Turka 21-14 önde tamamladı.



İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan Kepez Belediyesi, Taylor ve Mesut ile pota altında etkili olarak 13. dakikada 23-23 eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra iki takım da hücumlarda fazla isabetli olmadı, ancak Mehmet Yağmur'un skorer oyunuyla devreye Beşiktaş Cola Turka 41-38 önde girdi.



Çekişmeli geçen ikinci yarıda ev sahibi ekip, Muratcan ve Stanojevic ile pota altından sayılar üretirken, Antalya temsilcisi, Hakan ve Martin ile Beşiktaş Cola Turka'nın top kayıplarını iyi değerlendirdi ve farkın açılmasına izin vermedi. Beşiktaş, Austin ve Stanojevic'in sayılarıyla 3. periyot sonunda 67-59 üstünlük sağladı.



Beşiktaş Cola Turka, son periyotta Faison, Austin ve Muratcan ise etkili oldu ve rakibi karşısında sahadan 976 galip ayrıldı.



Beşiktaş Cola Turka'da 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Kepez Belediyesi'nde Martin, 20 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 90 - KEPEZ BELEDİYESİ: 76

Salon: BJK Cola Turka Arena

Hakemler: Recep Ankaralı xx, Serdar Ünal xx, Sencer Yılmaz xx

Beşiktaş Cola Turka: Chatman x 2, Muratcan xxxx 18, Faison xxx 15, Austin xxx 14, Adem xx 7, Mehmet Yağmur xxx 15, Stanojevic xxx 14, Haluk xx 3, Cevher x 2, Ömer x

Kepez Belediyesi: Taylor xxx 15, Melih x 2, Bavcic xx 8, Martin xxx 20, Hakan xx 12, Levent x 6, Ali x 3, Arda x 5, Mesut x 5

1. periyot: 21-14

İlk yarı: 41-38

3. periyot: 67-59

5 faul alan: Dk. 32.42 Melih (Kepez Belediyesi)

