Kartal yıkıldı!..

Basketbolda Avrupa Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Cola Turka, grubundaki 3. maçında Rusya'nın BC Khimki takımına 71-69 yenildi.



Mücadelenin ilk bölümlerinde oyunu dengede götüren Beşiktaş Cola Turka, Garbajosa'nın basketlerine Baxter ile yanıt vermesine rağmen 6. dakikayı 11-10 geride geçti. Chatman'ın skorer oyunuyla tutunmaya çalışan ev sahibi ekip, rakibin 3 sayılık basketlerdeki başarısı karşısında farkın açılmasını engelleyemedi. BC Khimki, Wilkinson'un 3 sayılık basketiyle 1. periyodu 27-19 önde geçti.



Beşiktaş Cola Turka, ikinci periyodun başlarında yaptığı hücumlardan boş döndü. Rus ekibi, iyi savunmasının yanı sıra, pota altına indirdiği toplarla skor üreterek, farkı sürekli açtı. Delfino'nun üst üste basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Rus ekibi, Garbajosa'nın 3 sayılık basketiyle son dakika içinde farkı 14 sayıya (44-33) çıkarmasına rağmen, Muratcan'ın 3 sayılık basketi farkın az da olsa azalmasını sağladı ve ilk yarıyı konuk ekip, 44-33 önde kapadı.



BC Khimki'de McCarty, 15 sayı üreterek ilk yarının en skorer ismi oldu.



Siyah-beyazlı takım, 3. periyottaki başarılı alan savunmasıyla rakibini yakalamayı başardı. Savunmasını sertleştiren Beşiktaş Cola Turka, rakibin top kayıplarını Muratcan, Cevher ve Haluk'un 3 sayılık basketleriyle iyi değerlendirdi. Chatman ile bir basket daha bulan ev sahibi takım, 27. dakika içinde farkı 2 sayıya (54-52) indirdi.



Bu dakikadan sonra her iki ekip üst üste hücumlardan boş dönerken, Beşiktaş Cola Turka, çeyreğin son dakikası içinde Mims ile bir basket daha buldu ve (54-54) beraberliği sağladı. Ancak BC Khimki, McCarty'nin son saniye 3 sayılık basketiyle 3. periyodu da 57-54 önde geçmesini bildi.



Çekişme son periyotta da sürdü. 36. dakika içinde 64-64 beraberlikle vardı.



Beşiktaş Cola Turka, Cevher'in 3 sayılık basketiyle 38. dakika içinde 67-66 ile uzun bir aradan sonra öne geçti. Ancak maçın son dakikasına 69-67 BC Khimki üstünlüğüyle girildi. Siyah-beyazlı takımda Cevher, bitime 25 saniye kala 3 sayılık denemesini sayıya çeviremezken, BC Khimki son saniyelerde Delfino ve McCarty ile faul atışlarını değerlendiremese de hücum ribauntlarını almasını bildi. Beşiktaş Cola Turka, Chatman'ın basketine rağmen karşılaşmadan 71-69 mağlup ayrıldı.



Beşiktaş Cola Turka, bu sonuçla grubundaki 3 maçında 2. mağlubiyetini elde etti.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 69 - BC KHIMKI: 71

Salon: BJK Cola Turka

Hakemler: Moshe Bitton(İsrail), Andrej Jersan(Slovenya), Constantinos Koromilas(Yunanistan)

Beşiktaş Cola Turka: Chatman 19, Muratcan 12, Baxter 9, Cevher 15, Adem 4, Haluk 4, Mims 4, Mehmet 2

BC Khimki: Palacio 2, Delfino 14, McCarty 25, Moiso 15, Garbajosa 5, Fridzon, Shabalkin 2, Wilkinson 7, Dyachok 1, Rannikko

1. Periyot: 19-27

Devre: 33-44 (BC Khimki lehine)

3. Periyot: 54-57

5 Faulle Çıkan: 38.09 Adem (Beşiktaş Cola Turka)