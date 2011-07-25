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Spor

KARTAL YENİDEN TOPBAŞI YAPTI İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 16:21

-KARTAL YENİDEN TOPBAŞI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti. İspanya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ardından İstanbul'a dönüşte iki gün izin yapan siyah-beyazlılar, antrenör Roland Koch yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışmalar yaptı. Siyah-beyazlılar salonda 1 saat 10 dakika süren kuvvet çalışmalarının ardından 1 saati geçen sahadaki bölümde ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Sıcak ve bunaltıcı bir havada gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular çalışma aralarında suyla serinlemeye çalıştı. -GUTI AYRI ÇALIŞTI- Avusturya kampında sol dizinden sakatlandıktan sonra ameliyat edilen ve 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Ersan Gülüm'ün yer almadığı antrenmana, İsmail ve Mustafa katılmazken, Guti takımdan ayrı çalışma yaptı. İsmail'in sol dizinde ağrı olduğu, Mustafa'nın da daha önce ameliyat edildiği yerde ağrısı nedeniyle tedavi olduğu bildirilirken, Guti'nin üst adalesindeki ağrı nedeniyle takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Atınç da antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı ekibin çalışmasına A2 takımından Mertcan, Kadir, Hasan, Cankut, Metin ve Ömer de katıldı. Bu arada, siyah-beyazlılar antrenmanda 2011-2012 sezonunda kullanılacak yeni toplarla ilk çalışmasını yaptı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. -KOMBİNE KART DAĞITIMINA BAŞLANDI- Beşiktaş Kulübü'nde 2011-2012 futbol sezonu kombine kartlarının dağıtımına başlandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kombine sahipleri kartlarını Fiyapı İnönü Stadı altında bulunan 2 nolu Kartal Yuvası mağazasından temin edebiliyor.  Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçları kapsayan kombine kartların fiyatları tribünlere göre 700 ile 8 bin 250 lira arasında değişiyor.

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