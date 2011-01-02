-KARTAL YENİ YILDIZLARINA KAVUŞTU İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı'nın ara transferde kadrosuna kattığı Portekizli futbolcular Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes, İstanbul'a geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon'dan Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'yla birlikte özel bir uçakla İstanbul'a gelen Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes, Atatürk Havalimanı'nda kulüp asbaşkanı Serdar Adalı tarafından karşılandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma da yeni transferlerle birlikte özel uçakta İstanbul'a gelirken, oyuncuları karşılamak için havalimanına gelen yüzlerce Beşiktaş taraftarı izdihama neden oldu.