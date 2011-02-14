Kartal yavrusunun sözleşmesini feshetti!

T24 - Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcusu İbrahim Üzülmez'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:





Yönetim Kurulumuz'un bugün yaptığı olağanüstü toplantının ardından yapılan açıklamadır:



"13 Şubat 2011 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş müsabakasının devre arasında soyunma odasında futbolcumuz İbrahim Üzülmez'in sebebiyet verdiği sportmenliğe aykırı davranış neticesinde, teknik heyetimizin verdiği rapor ve durum Yönetim Kurulumuz'un bugün olağanüstü yaptığı toplantıda değerlendirilmiş ve İbrahim Üzülmez'in sözleşmesinin feshedilerek kulübümüz ile olan ilişkisinin kesilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."





İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN SÖZLEŞMESİ, TORAMAN'A YUMRUK ATTIĞI İÇİN FESHEDİLDİ



Beşiktaş'ın kaptanı İbrahim Üzülmez'in, dün oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının devre arasında takımın ikinci kaptanı İbrahim Toraman'a yumruk atması ve fikizi müdahalede bulunması sonucu takımdan gönderildiği açıklandı.



Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, teknik heyetin de raporu doğrultusunda 2000 yılında transfer olan İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.



Bu arada İbrahim Toraman'ın, İbrahim Üzülmez'in yumruğu karşısında karşılık vermediği de edinilen bilgiler arasında.



