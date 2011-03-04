-KARTAL YARI FİNALE UÇTU GAZİANTEP (A.A) - 03.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanş maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükselerek Gaziantepspor'un rakibi oldu. 54. dakikada, Kenan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, ancak Doğukan araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 57. dakikada, sol kanattan Almeida'nın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Nobre'den önce savunma ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 65. dakikada, Kenan'ın ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pasta Buğra Erdoğan ayağı ile düzelterek sert vurdu, kaleci Cenk kornere çeldi. 75. dakikada, Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Fernandes'in savunmanın arkasına sarkıttığı pasıyla ceza alanına giren Hilbert plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2. 78. dakikada, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Almeida sert vurdu, kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı. 81. dakikada, Almeida'nın ceza sahası çizgisine doğru çıkardığı pasta Fernandes topa sert vurdu, kaleci Kazım meşin yuvarlağı köşeden çıkardı. 90+2'de Beşiktaş durumu 3-0 yaptı. Savunmada Mustafa Marangoz'un yaptığı pas hatasında araya giren Almeida topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş deplasmanda rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Hüseyin Sabancı xxx, Volkan Narinç xxx, Arkın Akgöl xxx Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım x, Ferit Cömert xx, Kenan x, Buğra Erdoğan x (Dk. 83 Hakan Albayrak ?), Ahmet Devret xx, İbrahim Ferdi xx, Mustafa Marangoz x, Volkan x (Dk. 60 Ramazan x), Osman Fırat xx, Onur Kalafat xx, Abdullah x (Dk. 76 Zafer Şakar x) Beşiktaş: Cenk xx, İsmail Köybaşı x (Dk. 46 Doğukan xx), Fernandes xxx, Sivok xx(Dk. 49 Furkan xx), Hilbert xx, Nobre xxx, Onur Bayramoğlu xx(Dk. 39 Muhammed Demirci xx), Almedia xxx, Erhan Güven xx, Aurelio xx, Atınç xx Goller: Dk. 12 Nobre, Dk. 75 Hilbert, Dk. 90+2 Almedia (Beşiktaş) Sarı Kart: Dk. 47 Atınç (Beşiktaş)