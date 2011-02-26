-KARTAL YARA SARIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle büyük moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor ile 28 Şubat Pazartesi günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmana, tedavisine Avustralya'da devam edilen Ersan ile sol dizinde ağrısı olan Ernst ve diş ağrısı bulunan Ferrari'nin katılmadığı bildirildi. Sakatlığı süren Nihat'ın takımla birlikte koşu çalışmasına katıldığı, ancak topla yapılan çalışmalarda yer almadığı ifade edildi. Siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanda serbest ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 pas çalışması ve tam sahada taktik çalışmalar yaptıkları, idmanın, yağmur ve ara ara kar yağışı altında çift kale maçla tamamlandığı belirtildi. Schuster'in, çalışmalar sırasında zaman zaman oyuncularına uyarılarda bulunduğu kaydedildi. A2 takım futbolcularımızdan Doğukan Pala ile Emir Alagöz'ün de A takımla birlikte antrenmanda yer aldığı bildirildi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Antalya'ya gidecek.