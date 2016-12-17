Kartal yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 15. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın 31. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle ilk yarısı 1-0 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarıda Kasımpaşa'nın ilk 5 dakikada bulduğu iki gole engel olamayarak maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuç Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı ilk mağlubiyet oldu.

Kasımpaşa'nın golleri 47. dakikada Tunay Torun'dan gelirken Gökhan Gönül 50. dakikada topu kendi kalesine gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Maçtan önemli dakikalar:

4. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.



17. dakika: Aboubakar'ın pasında Cenk ceza sahası içinde şutunu çekerken savunma araya girdi. Korner atışı Beşiktaş'ın... Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Castro karşıladı.



21. dakika: Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta Tosic'in kafa vuruşu dışarıya gitti.



30. dakika: Beşiktaş hızlı atağında Aboubakar'ın şutunu Cenk Tosun kale önünde tamamlayarak maçta 1-0 öne geçti.



34. dakika: Kasımpaşa Koita ile Cenk arasındaki mücadelede Koita yerde kaldı. Kasımpaşa tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.



42. dakika: Olivier Veigneau'nun sol kanattan yaptığı ortayı Tosic karşıladı. Devam eden atakta Popov'un şutu farklı şekilde dışarıya gitti.



47. dakika: Tunay'ın kullandığı kornerde Rhodolfo topu karşıladı. Devam eden atakta yapılan ortada Tunay arka direkte fileleri havalandırdı.



50. dakika: Beşiktaş ceza sahasına havadan gönderilen topta Gökhan Gönül topu kendi ağlarına gönderdi ve Kasımpaşa 3 dakika içinde bulduğu 2 golle maçta 2-1 öne geçti.



55. dakika: Tolgay'ın şutunda kaleci Ramazan'dan dönen topu Quaresma tamamladı ancak bayrak havada. Karar ofsayt...

62. dakika: Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Olivier Veigneau topu uzaklaştırdı.



72. dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine oyuna Kerim Frei dahil oldu.



77. dakika: Adriano, Tunay Torun'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Beşiktaş'ta bir oyuncu değşikliği daha Tolgay'ın yerine Atınç oyunda...



81. dakika: Kasımpaşa'da Titi, Adriano'ya yaptığı faul sonrasında Titi sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.



82. dakika: Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top kornere gitti.



87. dakika: Atınç, Koita'ya yaptığı sert faul sonrasında sarı kart gördü.

90. dakika: Maçta başka gol olmadı ve Kasımpaşaspor maçı 2-1 kazandı.

Rhodolfo 4 maç sonra ilk 11'de



Marcelo'nun yerine şans bulan Rhodolfo, 4 maç sonra ligde ilk 11'de oynadı. Son olarak 10. haftada Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de yer alan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 4. kez forma giydi. Ligdeki tek golünü de Trabzonspor maçında kaydeden Rhodolfo, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta da ilk 11'de şans bulmuştu.

Gökhan Gönül, maç öncesi kısa süreli sakatlık yaşadı



Beşiktaş'ın ısınma çalışmaları sırasında tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlık yaşadı. Sağ bacağında sorun yaşayan Gökhan Gönül'ün tedavisi saha içinde yapıldı. Bir süre koşmakta zorlanan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra kendini toparlayarak ilk 11'de sahaya çıktı.