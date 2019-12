-KARTAL VİYANA'DA UÇTU VİYANA (A.A) - 30.09.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçında Rapid Wien'i 2-1 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısına kötü başlayan Beşiktaş, özellikle sağ kanadından açıklar verdi. 51. dakikada Rapid Wien'in Türk asıllı futbolcusu Veli'nin golüne engel olamayan siyah-beyazlılar 1-0 geriye düştü. Golden sonra toparlanan ve çizgi savunma yapan Rapid Wien defansının arkasına sarkan siyah-beyazlılar önce Holosko ile beraberliği, ardından da Bobo ile ikinci golü buldu. Bu dakikadan sonra rakibinin baskısına iyi direnen Beşiktaş maçtan 2-1 galip ayrılarak gruptaki ikinci maçını da galibiyetle kapadı. Rapid Wien ise seyircisinin önünde oynadığı maçta golü bulmak amacıyla ikinci yarıya hızlı başladı. Veli ile öne geçen yeşil-beyazlılar, daha sonra kalesinde üst üste gördüğü gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 47. dakikada Yasin'in ara pasında ceza alanına giren Nuhiu'nun sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta gitti. 51. dakikada Nuhiu'nun pasında soldan ceza alanına giren Veli, rakibini geçtikten sonra plase bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek Rapid Wien'i 1-0 öne geçirdi. 54. dakikada İbrahim Toraman ve Hilbert'i geçen Nuhiu'nun ceza alanının sol çaprazından şutunda kaleci Hakan uzanarak topu son anda uzaklaştırdı. 55. dakikada Ernst'in uzun pasında topla savunmanın arkasında buluşan Holosko, kaleci Hedl'ı da geçtikten sonra topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1 56. dakikada Trimmel'in sağdan yaptığı ortada kaleci Hakan'ı geçen top üst direkten döndü. 58. dakikada yine savunmanın arkasına sarkan Holosko'nun ceza alanı içinden şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. 60. dakikada Ernst'in ara pasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Holosko'nun şutunda kaleci Hedl'a çarpan top kornere çıktı ve Beşiktaş mutlak bir golden oldu. 64. dakikada Beşiktaş aradığı 2. gole ulaştı. Bu dakikada Tabata'nın mükemmel pasında topla savunmanın arkasında buluşan Bobo, meşin yuvarlağı ceza alanına kadar taşıdıktan sonra sol köşeden filelere göndererek Beşiktaş' 2-1 öne geçirdi. 83. dakikada Veli'nin soldan ortasında Vennegoor of Hesselink'in altı pas içinde boş pozisyondaki kafa vuruşunda kaleci Hakan topu tokatladı. Hakan daha sonra rakip oyuncuya giden topu uzanarak bir kez daha yumruklayarak uzaklaştırdı ve büyük bir gol tehlikesini önledi. 88. dakikada orta alandan aldığı topla soldan ceza alanına kadar inen Holosko'nun şutunda top kaleci Hedl'da kaldı. Stat: Ernst Happel Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Stanislau Savitski xx (Belarus) Rapid Wien: Hedl xx, Sonnleitner xx, Patocka xx, Soma xx, Tanju xx, Trimmel x (Dk. 67 Vennegoor of Hesselink xx), Kulovits xx, Yasin xx (Dk. 80 Salihi x), Veli xx, Hofmann xx, Nuhiu xx Beşiktaş: Hakan xxx, Hilbert xx, İbrahim Toraman xx, Ferrari xx, İbrahim Üzülmez xx, Tabata xx, Aurelio xx, Ernst xxx, Quaresma xx (Dk. 32 Holosko xxx), Guti xx (Dk. 86 Necip xx), Bobo xx (Dk. 76 Nobre xx) Goller: Dk. 51 Veli (Rapid Wien), Dk. 55 Holosko, Dk. 64 Bobo (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 45+4 İbrahim Toraman, Dk. 90 Hakan (Beşiktaş), Dk. 60 Yasin, Dk. 75 Kulovits, Dk. 79 Vennegoor of Hesselink (Rapid Wien)