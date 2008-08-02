Kartal veda etti

Son iki yılın kupa şampiyonu Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi ancak turu rakibine kaptırdı.



Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Çaykur Rizespor, İstanbul'da aldığı yenilgiye rağmen Fortis Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ve Kayserispor'dan sonra üçüncü yarı finalist oldu. Karadeniz ekibi kulüp tarihinde kupada ilk kez yarı finale yükseldi.

BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Slovak futbolcusu Filip Holosko ile rakip kalede etkili oldu. 19. dakikada Baki'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Holosko, topu filelerle buluşturarak siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Yediği golle ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını yitiren Çaykur Rizespor, Beşiktaş kalesinde ani ataklarla pozisyon aradı. Konuk ekip 26. dakikada Suat Usta'nın attığı golle skora denge getirirken, mücadelenin ilk yarısı da bu şekilde tamamlandı.

Taraftarının da desteğiyle ikinci yarıya istekli giren Beşiktaş, 59. dakikada Tello'nun attığı gole bir kez daha öne geçti. Ancak konuk ekip bu gole 65. dakikada Ribeiro ile cevap verdi ve skor 2-2'ye geldi.

Tur için 2 farklı galibiyete ihtiyacı olan Beşiktaş, son bölümlerde Rizespor kalesini abluka altına aldı. Maçın 74. dakikasında Nobre'nin attığı golle 3-2 öne geçen Beşiktaş, tur için gerekli olan 4. golü bulamadı ve sahadan galip ayrılmasına karşın kupaya veda etti.



BEŞİKTAŞ: 3 - ÇAYKUR RİZESPOR: 2

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Nihat Mızrak xxx

Beşiktaş: Hakan x, İbrahim Toraman xx, İbrahim Kaş x, Schildenfeld xx (Dk. 31 Ricardinho xx), İbrahim Üzülmez xx, Mehmet Yozgatlı x (Dk. 65 Batuhan xx), Cisse x (Dk. 16 Baki xx), Delgado x, Tello xxx, Holosko xx, Nobre xx

Çaykur Rizespor: Gonzalez xx, Gökhan xx, Gal xx, Da Silva Barbosa xx, Victoria xx, Emrah xxx (Dk. 90 Tufan ?), Suat xx, Cumhur xx, Leandro xx (Dk. 77 Serhat x), Mustafa xxx, Ribeiro xxx (Dk. 88 Anderson ?)

Goller: Dk. 19 Holosko, Dk. 59 Tello, Dk. 74 Nobre (Beşiktaş), Dk. 26 Suat, Dk. 65 Ribeiro (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 35 İbrahim Üzülmez, Dk. 58 Mehmet Yozgatlı, Dk. 62 İbrahim Kaş, Dk. 63 Ricardinho, Dk. 87 İbrahim Toraman (Beşiktaş), Dk. 52 Mustafa, Dk. 75 Suat, Dk. 83 Gonzalez (Çaykur Rizespor)



İLK YARI

14. dakikada Cisse'den topu kapan Mustafa ceza alanı dışından sert bir şut attı. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bu pozisyonun başında Mustafa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Cisse, yerini Baki'ye bıraktı.

18. dakikada Holosko sağdan ceza alanına girdiği anda topu daha müsait pozisyondaki Nobre'ye bırakmak istedi. Ancak Da Silva, Nobre'den önce topu yatarak kontrol etti ve tehlikeyi önledi.

19. dakikada Baki'nin uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Holosko, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleciden sekti. Pozisyonu takip eden Holosko, topu boş kaleye yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada Delgado'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Holosko, ceza alanı içindeki Nobre'ye meşin yuvarlağı bırakmak istedi. Ancak Nobre'yi aşan topu Çaykur Rizespor savunması kontrol etti.

26. dakikada Mustafa'nın ara pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Suat'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

41. dakikada Gökhan'ın sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ribeiro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

50. dakikada Suat'ın pasında ceza alanı içinde sağda topla buluşan Cumhur'un şutunda, top kaleci Hakan'da kaldı.

50. dakikada Leandro'nun ara pasında sağ çaprazda ceza alanı içinde topla buluşan Ribeiro, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Kaleci Hakan, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

59. dakikada Delgado'nun pasında sol çaprazda ceza alanının hemen önünde topla buluşan Tello'nun, şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti: 2-1

65. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Emrah, sağdan ceza alanı içindeki Ribeiro'ya pas verdi. Bu futbolcu kaleci Hakan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve 2-2 eşitliği sağladı.

74. dakikada Tello'nun soldan sert ortasında, Batuhan'ın kaleye tamamlamak istediği top altıpasta bulunan Nobre'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun çok yakın mesafeden şık vuruşunda, kaleci Gonzalez, yerden giden meşin yuvarlağı gol çizgisini geçtikten hemen sonra çeldi. Hakem Halis Özkahya, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların topun kale çizgisini geçmediği yönündeki itirazlarına rağmen yardımcı hakem Nihat Mızrak, orta sahaya yönelince orta hakem Halis Özkahya golü verdi.

88. dakikada Ricardinho'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Anderson'un ters kafa vuruşunda, kaleci Gonzalez uçarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

90. dakikada Delgado'nun ceza alanı dışından yerden şutunda, top yandan auta gitti. Aynı dakika içinde Anderson'un sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Hakan'da kaldı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Ancak son 2 yılın kupa şampiyonu siyah-beyazlı takım, bu sonuca rağmen ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilgi nedeniyle kupadan elenmekten kurtulamadı.