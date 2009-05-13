Kartal ve Doru iade sürecinde ilk kez mahkemeye çıktılar

İspanya'da yakalanan eski DEP milletvekili Remzi Kartal ve terör örgütü üyesi Eyyüp Doru, iade edilmeleriyle ilgili yasal süreç çerçevesinde ilk kez hakim karşısına çıktılar.



Terör suçuyla haklarında çıkarılan uluslararası tutuklama emri çerçevesinde 24 Martta Madrid'de yakalanan ve daha sonra şartlı serbest bırakılan Kartal ile Doru, bugün Ulusal Mahkeme hakimi Fernando Andreu'ya ifade verdiler.



Kartal ve Doru, Türkiye'ye iade edilmeleriyle ilgili yasal sürecin devam etmesi yönünde İspanyol hükümetinin 8 Mayısta aldığı karar doğrultusunda ilk kez hakim karşısına çıktılar.



Türkiye'ye iade edilmelerine karşı olduklarını yineleyen Kartal ve Doru ile ilgili dava Ceza Mahkemesine sevk edilirken, burada yapılacak duruşmada iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin son karar alınacak.

