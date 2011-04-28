-KARTAL VE CİM BOM'DA DERBİ HAZIRLIĞI İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat sürdüğü bildirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma ve kondisyon çalışmaları yaptıkları kaydedildi. İdmanda son bölümde ise çift kale maç yapıldığı ifade edildi. Antrenmana, sakatlığı olan ve tedavisi süren futbolcular dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi. Sakatlıkları devam eden Yekta, Kewell ve Cem'in, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Stancu'nun ise fizyoterapist eşliğinde salon çalışması ve koşu yaptığı dile getirildi. Galatasaray, yarın öğleden sonra Florya Metin Oktay Tesislerinde toplanarak kampa girecek. -GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR- Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat sürdüğü bildirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma ve kondisyon çalışmaları yaptıkları kaydedildi. İdmanda son bölümde ise çift kale maç yapıldığı ifade edildi. Antrenmana, sakatlığı olan ve tedavisi süren futbolcular dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi. Sakatlıkları devam eden Yekta, Kewell ve Cem'in, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Stancu'nun ise fizyoterapist eşliğinde salon çalışması ve koşu yaptığı dile getirildi. Galatasaray, yarın öğleden sonra Florya Metin Oktay Tesislerinde toplanarak kampa girecek. -BİLETLER SATIŞTA- Cumartesi günü saat 19.00'da Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak derbi karşılaşmada, Galatasaray taraftarlarına ayrılan biletler satışa sunuldu. Biletler, tüm Biletix perakende satış noktalarından, internetten ve çağrı merkezinden satılıyor. Eski açık tribünde bin 600 kişilik bölümden maçı izleyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, biletleri 60 liradan satın alabiliyor. Öte yandan, kişi başı bilet alma limitinin iki adet olduğu ve bilet alacakların kimlik fotokopisi getirmesinin zorunlu olduğu açıklandı.