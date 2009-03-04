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Kartal uzaktan vurdu!..

Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında, Ankaraspor ile Beşiktaş başkentte karşı karşıya geldi.

04 Mart 2009 02:00

Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında, Ankaraspor ile Beşiktaş başkentte karşı karşıya geldi. Beşiktaş karşılaşmayı 3-1 kazanarak ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu...


Tempo24


Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Ankaraspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Beşiktaş, arka arkaya geliştirdiği ataklardan yararlanamazken, ev sahibi takım 25. dakikada kazanılan penaltıyı Bilal ile gole çevirerek öne geçti: 1-0

Golden sonra rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başlayan siyah beyazlılar, aradıkları golü Delgado'nun çok uzaklardan gönderdiği şutla yakaladılar: 1-1. 40. dakikada gelen bu gol ilk yarının da skoruydu aynı zamanda..

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İkinci yarıda Ankaraspor skoru kendi lehine çevirme çabasındaydı. Aykut Kocaman'ın talebeleri 1-1'lik skorunun ikinci maç öncesi sıkıntı yaratacağının farkındaydı ve gol bulmak için Beşiktaş kalesine yüklenmeye başladılar.

HOLOSKO'DAN FÜZE

Siyah beyazlılar ise daha kontrollü oynuyor, rakibi kendi yarı alanında az adamla yakalayıp avantajı daha da arttırmak istiyordu.

Mustafa Denizli Bob'nun yerine Holosko'yu alarak kağıt üzerindeki bu düşünceyi sahaya da taşımış oldu. Slovak futbolcunun süratinden yararlanmak istiyordu... Fakat Holosko hızıyla değil, şutuyla takımına muhteşem bir katkı yaptı. 77. dakikada sahalarda ender rastlanır bir güzellikte gol atarak takımına finale çıkma yolunda dev bir adım attırmış oldu. :1-2

Yusuf Şimşek Beşiktaş adına ilk golünü attığında ise dakikalar 89'u gösteriyordu ve artık Beşiktaş turu başkentte cebine koydu başlığını atmamız içinde bir engel kalmamış oldu... 1-3

Beşiktaş, ligde aldığı başarılı sonuçları kupaya da taşıyarak çıkışını sürdürdü. İki ayaklı kupa mesaisinin ilk ayağında alınan 3-1'lik galibiyetle finale adını yazdıran ilk takım olma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

ANKARASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 3

Stat: Yenikent ASAŞ
Hakemler: Selçuk Dereli, Mustafa Emre Eyisoy, Cem Satman
Ankaraspor: Evren, Erhan, Ediz, Batak, Uğur, Muhammet, Mehmet Çakır, Hürriyet, Adem, Bilal, Murat Tosun
Beşiktaş: Hakan, Ekrem, Zapotocny, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Sivok, Ernst, Delgado, Tello, Nobre, Bobo
Goller: Dk. 25 Bilal (penaltıdan) (Ankaraspor), Dk. 41 Delgado,  Dk. 77 Holosko, Dk 89 Yusuf (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında, Ankaraspor ile Beşiktaş arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

8. dakikada Tello'nun sağ taraftan kullandığı korner atışında doğrudan kaleye giden topu, kaleci Evren son anda kornere tokatladı.

18. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Delgado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

24. dakikada Murat Tosun, İbrahim Üzülmez tarafından düşürülünce, hakem Selçuk Dereli yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 25. dakikada penaltı atışını kullanan Bilal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

27. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bobo'nun attığı sert şutta, kaleci Evren meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Delgado'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, İbrahim Toraman'ın ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Sivok'un vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada topla buluşan Delgado, yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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