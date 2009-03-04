Kartal uzaktan vurdu!..

Tempo24



İlgili haberler





Tribünler dolmadı

Bobo gol krallığında lider

Zapo ilk 11'de

Ankaraspor'da kaleci sıkıntısı

Sahaya yabancı cisim yağdı

Spor yazarlarından yorumlar

Kocaman: Gol yememek istiyorduk

Denizli: 3 gollü galibiyet büyük avantaj

HOLOSKO'DAN FÜZE



MAÇTAN DAKİKALAR



Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Ankaraspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Beşiktaş, arka arkaya geliştirdiği ataklardan yararlanamazken, ev sahibi takım 25. dakikada kazanılan penaltıyı Bilal ile gole çevirerek öne geçti: 1-0Golden sonra rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başlayan siyah beyazlılar, aradıkları golü Delgado'nun çok uzaklardan gönderdiği şutla yakaladılar: 1-1. 40. dakikada gelen bu gol ilk yarının da skoruydu aynı zamanda..İkinci yarıda Ankaraspor skoru kendi lehine çevirme çabasındaydı. Aykut Kocaman'ın talebeleri 1-1'lik skorunun ikinci maç öncesi sıkıntı yaratacağının farkındaydı ve gol bulmak için Beşiktaş kalesine yüklenmeye başladılar.Siyah beyazlılar ise daha kontrollü oynuyor, rakibi kendi yarı alanında az adamla yakalayıp avantajı daha da arttırmak istiyordu.Mustafa Denizli Bob'nun yerine Holosko'yu alarak kağıt üzerindeki bu düşünceyi sahaya da taşımış oldu. Slovak futbolcunun süratinden yararlanmak istiyordu... Fakat Holosko hızıyla değil, şutuyla takımına muhteşem bir katkı yaptı. 77. dakikada sahalarda ender rastlanır bir güzellikte gol atarak takımına finale çıkma yolunda dev bir adım attırmış oldu. :1-2Yusuf Şimşek Beşiktaş adına ilk golünü attığında ise dakikalar 89'u gösteriyordu ve artık Beşiktaş turu başkentte cebine koydu başlığını atmamız içinde bir engel kalmamış oldu... 1-3Beşiktaş, ligde aldığı başarılı sonuçları kupaya da taşıyarak çıkışını sürdürdü. İki ayaklı kupa mesaisinin ilk ayağında alınan 3-1'lik galibiyetle finale adını yazdıran ilk takım olma yolunda önemli bir avantaj elde etti.Yenikent ASAŞSelçuk Dereli, Mustafa Emre Eyisoy, Cem SatmanEvren, Erhan, Ediz, Batak, Uğur, Muhammet, Mehmet Çakır, Hürriyet, Adem, Bilal, Murat TosunHakan, Ekrem, Zapotocny, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Sivok, Ernst, Delgado, Tello, Nobre, BoboDk. 25 Bilal (penaltıdan) (Ankaraspor), Dk. 41 Delgado, Dk. 77 Holosko, Dk 89 Yusuf (Beşiktaş)Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında, Ankaraspor ile Beşiktaş arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.8. dakikada Tello'nun sağ taraftan kullandığı korner atışında doğrudan kaleye giden topu, kaleci Evren son anda kornere tokatladı.18. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Delgado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.24. dakikada Murat Tosun, İbrahim Üzülmez tarafından düşürülünce, hakem Selçuk Dereli yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 25. dakikada penaltı atışını kullanan Bilal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.27. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bobo'nun attığı sert şutta, kaleci Evren meşin yuvarlağı kornere çeldi.28. dakikada Delgado'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, İbrahim Toraman'ın ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Sivok'un vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.41. dakikada topla buluşan Delgado, yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.