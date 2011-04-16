-KARTAL ÜST ÜSTE KAZANAMIYOR İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fiyapı İnönü Stadı'nda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste kazanmaya hasret kaldı. Ligin ikinci yarısında üst üste maç kazanamayan Beşiktaş, en son 14 ve 15. haftalarda Galatasaray ile Bursaspor'u mağlup ederek art arda iki maç galip gelmişti. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına, kendine ait 13 maçlık üst üste kazanma rekorunu kırmak amacıyla başlayan Beşiktaş, bu yarıda henüz 2 maçlık seri bile yakalayamadı. -İKİ KEZ İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI- Beşiktaş, bu sezon ligde uzun süreli galibiyet serileri yakalayamazken, en fazla 2 maç üst üste galip gelebildi. Ligde geride kalan 29 maçta sadece 2 kez iki maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, bunları da ligin ilk yarısında gerçekleştirdi. 3 ve 4. haftalarda Kardemir Karabükspor ile Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş, 14 ve 15. haftalarda da Galatasaray ile Bursaspor karşısında sahadan 3'er puanla ayrıldı. -MAĞLUBİYET SERİSİ 3- Galibiyet serilerinde 2'yi aşamayan Beşiktaş, mağlubiyetlerde ise daha uzun süreli grafik çizdi. Siyah-beyazlılar, bu sezon bir kez 3, bir kez de 2 maç üst üste mağlup oldu. Ligin ilk yarısında 7, 8 ve 9. haftalarda Trabzonspor, Manisaspor ve Kayserispor'a yenilen Beşiktaş, ikinci yarıda da 21 ve 22. haftalarda Fenerbahçe ile Ankaragücü'ne karşı kaybetti. -EN FAZLA 4'LÜK SERİ- Bu sezon 3 kulvarda toplam 51 resmi maç oynayan Beşiktaş, bu karşılaşmalar içinde de en fazla 4 maçlık galibiyet serileri yakalayabildi. UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ile başlayan, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 maçlık seri, ligdeki Kardemir Karabükspor, Ankaragücü ve yine UEFA Avrupa Ligi'ndeki CSKA Sofya galibiyetleri ile sürdü. ''Kara Kartallar'', ikinci 4 maçlık galibiyet serisini ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konya Şekerspor ve Manisaspor, ligdeki Bucaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşısında aralık-ocak aylarında gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın, resmi maçlardaki en kötü dönemi ise 4 maç üst üste kaybettiği bölüm oldu. Şubat ayında ligdeki Ankaragücü yenilgisi ile başlayan seri, Dinamo Kiev, Fenerbahçe ve yine Dinamo Kiev karşılaşmaları ile son buldu. Bu dönemde 4 maçta kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlılar, sadece 3 gol atabildi.