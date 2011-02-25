Kartal, Ukrayna'nın soğuğuna dayanamadı!

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 4-1'lik maçın rövanşında Ukrayna'da D.Kiev'e 4-0 yenilerek Avrupa macerasına nokta koydu. Beşiktaş'ın defansı bu maçta da SOS verdi. Siyah beyazlılar son 3 maçta böylelikle kalesinde toplam 12 gol görmüş oldu.
Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş, Avrupa macerasına da veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında İstanbul'da Dinamo Kiev'e 4-1 yenilen Beşiktaş, Ukrayna'da da rakibine 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve Avrupa macerasına nokta koydu.
Dinamo Kiev'in gollerini Vukojevic, Yarmalenko, Husev ve tecrübeli golcü Shevchenko kaydetti.
Alman teknik direktör Bernd Schuster Kiev karşısında Fenerbahçe maçında kırmızı kartla atılarak oyunun dönmesinde büyük payı olan Matteo Ferrari'ye ilk 11'de yer verirken hücum hattında Bobo ve Hugo Almeida'ya birlikte şans tanıdı. Ricardo Quaresma ise cezalı olmasından dolayı forma giyemedi. Schuster, İbrahim Toraman'ı yedek soyundururken, savunmanın göbeğinde Ferrari-Sivok ikilisini oynattı. Beşiktaş'ta 18 kişilik maç kadrosunda 2 yedek kaleci yer aldı.Cenk ve Umut yedek kulübesinde otururken kulübede yer alan diğer futbolcular ise Nobre, Ekrem, İbrahim Toraman, Onur ve Erhan oldu.
3. dakikada Vukojevic'in golüyle Dinamo Kiev 1-0 öne geçti. Aurelio, Sivok, Ferrari ve İsmail'in topu o bölgeden çıkartamamasıyla Vukojevic kolay bir şekilde topu Beşiktaş ağlarına yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk dakikalarda yediği golle direnci erken kırılan Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda Dinamo Kiev 55. dakikada Andriy Yarmalenko'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı. 64. dakikada direkten dönen topun pozisyon devamında Husev'in attığı golle Dinamo Kiev farkı üçe çıkardı. 74. dakikada Shevchenko ceza sahası dışından köşeyi güzel goldü ve farkı 4'e çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş Dinamo Kiev'e 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.