-KARTAL, UEFA AVRUPA LİGİ'NE ODAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek Spor Toto Süper Lig'deki ilk puan kayıplarını yaşayan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmana koşularla başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. -RÜŞTÜ VE YUSUF BAŞLADI- Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rüştü ile Yusuf bugün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Antrenmana sol dizinde sakatlığı bulunan Nihat Kahveci katılmazken, sol baldırında ağrıları olan Matteo Ferrari ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşular yaptı. Sakatlıkları süren Rıdvan ve Hakan da takımdan ayrı özel çalışmalara tabi tutuldu. Bu arada, Dubai'nin Al Jazire takımıyla anlaşan Matias Delgado da antrenmana katılmazken, Arjantinli futbolcunun bugün veya yarın Dubai'ye gideceği bildirildi. Siyah-beyazlılar yarın akşam yapacakları antrenmanla HJK Helsinki maçı hazırlıklarını sürdürecek. Beşiktaş, HJK Helsinki maçı için 25 Ağustos Çarşamba sabahı Finlandiya'ya gidecek.