-Kartal uçmayı hatırladı MERSİN (A.A) - 24.10.2011 - Son 4 resmi maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 1-0 yendi. 63. dakikada, Beni Yahia'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, direkt kaleye giden topu, kaleci Cenk son anda çeldi. 71. dakikada, ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Erman'ın sert şutu, az farkla üstten auta gitti. 72. dakikada, sağ kanattan Holosko'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Quresma'nın şutunu, kale çizgisinde Hasan uzaklaştırdı. 80. dakikada, Quresma'nın soldan yaptığı ortada, topla buluşan Holosko'nun yakın mesafeden yaptığı sert şutu kaleci Sehiç, kurtardı. 84. dakikada sağ kanattan Erman'ın kullandığı serbest atışta, topa yükselen Çağdaş'ın kafa vuruşunu kaleci Cenk köşeden çıkardı. Cenk'ten dönen topa önce Nobre dokunamadı, ardından Kamanan'ın yaptığı vuruşunda savunma tehlikeyi önledi. Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca, Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Mersin İdmanyurdu: Sehiç xx, Boum x, Çağdaş x, Erman xx, Nduka x, Zurita xx, Ben Yahia x (Dk.70 Hasan x), Mustafa x, Beto x (Dk. 62 Kamanan x), Erhan x, Hakan x (Dk. 62. Nobre x) Beşiktaş: Cenk xxx, İsmail xxx, Sivok xx, Quresma xx (Dk.80 Edu x), Veli xx (Dk.87 Aurelio x), Mustafa xx (Dk. 62 Holosko x), Hilbert xx, Necip xx, Simao xx, Ernst xx, Egemen xxx Gol: Dk. 19 Mustafa (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 5 Boum, Dk. 27 Çağdaş, Dk.55 Zurita (Mersin İdmanyurdu), Dk. 28 Simao, Dk. 57 Hilbert, Dk. 66 Sivok (Beşiktaş)