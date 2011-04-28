-KARTAL UÇAMIYOR ASLAN KÜKREYEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, ezeli rakiplerine karşı son yıllardaki lig derbilerinde genelde başarısız bir performans sergiledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı son yıllardaki lig derbilerinde galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleriyle son 6 sezonda yaptığı 23 lig maçında sadece 5 galibiyet alabildi. Söz konusu dönemdeki derbilerden 14'ünü yitiren, 4'ünde berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde Süper Lig'de taraftarlarına sadece 5 kez derbi galibiyeti izlettirebildi. Beşiktaş, son 23 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 29 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. ''Kara Kartallar'', son 6 sezonda, Fenerbahçe ile yaptığı 12 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, 8 kez yenilip, 3 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yaptığı son 11 maçtan ise 4'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 1'inde de eşitliği bozamadı. -''ASLAN'' DEPLASMANDA KÜKREYEMİYOR- Cumartesi günü Fiyapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son yıllarda ezeli rakipleriyle deplasmanda oynadığı lig maçlarında 3 puana adeta hasret kaldı. ''Cim Bom'', Beşiktaş ve Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı son 25 lig maçından sadece 1'ini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı son 11 lig maçından 10'unu yitirip, sadece son randevuda berabere kalırken, Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynadığı son 14 lig maçından 6'sını kaybetti, 7'sinde berabere kaldı, sadece 1'ini, o da son dakika golüyle kazanabildi. Bu maçlarda ezeli rakiplerine toplam 17 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 45 gol gördü.