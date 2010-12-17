-KARTAL TURU GEÇERSE HANGİ TAKIMLA KARŞILAŞACAK? ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşen Beşiktaş, rakibine üstünlük sağlaması halinde bir sonraki turda Aris-Manchester City eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, Beşiktaş'ın hem ikinci turdaki, hem de bir üst tura yükselmesi halinde karşılaşacağı olası rakibi belli oldu. Beşiktaş, kura çekimine göre 2. turda E Grubu'nu 11 puanla ilk sırada tamamlayan Ukrayna ekibiyle ilk maçını 17 Şubatta evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubatta Kiev'de yapılacak. Beşiktaş, 3. tura yükselmesi halinde ise Aris-Manchester City maçının galibiyle karşılaşacak. 2. turdaki diğer eşleşmeler şöyle: Napoli (İtalya) - Villareal (İspanya) Rangers (İskoçya) - Sporting (Portekiz) Sparta Prag (Çek C.) - Liverpool (İngiltere) Anderlecht (Belçika) - Ajax (Hollanda) Lech Poznan (Polonya) - Braga (Portekiz) Basel (İsviçre) - Spartak Moskova (Rusya) Young Boys (İsviçre) - Zenit (Rusya) Aris (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere) PAOK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya) Sevilla (İspanya) - Porto (Portekiz) Rubin Kazan (Rusya) - Twente (Hollanda) Lille (Fransa) - PSV (Hollanda) Benfica (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) BATE (Belarus) - Paris Saint Germain (Fransa) Metalist (Ukrayna) - Bayer Leverkusen (Almanya)