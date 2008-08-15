Kartal tura yakın

Beşiktaş, 2008-09 sezonundaki ilk resmi maçında UEFA Kupası'nda Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımıyla karşı karşıya eldi.Pecara Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş kontrollü başladı. Savunma güvenliğini bırakmayan siyah-beyazlı takım, kalesinde tehlikeli pozisyona izin vermezken, 19. dakikada Aydın'ın güzel ortası sonrası Delgado'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

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Golün arından da savunmasını sağlam tutan siyah-beyazlı takım, bir yandan da ikinci golü kovaladı. Ancak geride kalan dakikalarda net pozisyon çıkaramayan siyah-beyazlı takım, rakibinin etkisiz oyunu karşısında rahat oyununu sürdürdü ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya 1-0 önde avantajlı başlayan Beşiktaş, devrenin başında zaman zaman açıklar vermesine rağmen özellikle Sivok'un zamanında müdahaleleriyle kalesinde tehlikeli pozisyon yaşamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Bobo'nun vasat oyunu nedeniyle rakip kalede ise etkili olamadı. Oyunun kontrolünü kaybetmeyen Türk temsilcisi Tello ve Holosko ile iki önemli pozisyon bulmasına rağmen kendisini rahatlatacak ikinci gole ulaşamadı.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Gökhan Zan ve Sivok ikilisiyle savunmada rakibini durduran Beşiktaş, Serdar Özkan'ın gayretleri sonrası 83. dakikada Nobre'nin ayağından ikinci golü buldu ve 2-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı takım, son dakika içinde Serdar Özkan ile net bir pozisyonu değerlendiremezken, aynı dakika içinde Silic'in golüne engel olamadı ve Siroki Brijeg farkı 1'e düşürdü. Ancak Beşiktaş, bu gole rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanarak, rövanş için avantaj sağladı.

SIROKI BRIJEG: 1 - BEŞİKTAŞ: 2



Stat: Pecara

Hakemler: Cesar Muniz Fernandez xx, Jose Manuel Fernandez Miranda xx, Javier Hugo Novoa Robles xx (İspanya)

Siroki Brijeg: Vasilj xx, Bozic xx, Juric xx, Topic xx, Barisic xx, Alexandre xx (Dk. 65 Raguz x), Marciano xx, Wagner xx (Dk. 82 Zovko x), Silic xx, Kozul xx, Bubalo x (Dk. 55 De Souza x)

Beşiktaş: Rüştü xx, Ali Tandoğan xx, Sivok xxx, Gökhan Zan xxx, Tello xx, Holosko xx, Uğur İnceman xx, Cisse xx (Dk. 76 Serdar Kurtuluş x), Aydın xxx (Dk. 72 Serdar Özkan xx), Delgado xxx, Bobo x (Dk. 67 Nobre xx)

Goller: Dk. 19 Delgado, Dk. 83 Nobre (Beşiktaş), Dk. 90 Siliç (Siroki Brijeg)

Sarı Kartlar: Dk. 44 Cisse (Beşiktaş), Dk. 68 Kozul, Dk. 73 Marciano, Dk. 81 Bozic, Dk. 83 Juric (Siroki Brijeg)

19. dakikada, Beşiktaş atağında, Aydın'ın soldan ortasında altıpasta topla buluşan Delgado, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada, Silic'in uzak mesafeden etkisiz şutunda, top kaleci Rüştü'de kaldı.

41. dakikada, Kozul'un soldan ortasında altıpas çizgisi üstünde topla buluşan Alexandre'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



46. dakikada Holosko'nun ara pasında ceza alanı içinde topa yönelen Delgado'dan önce kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla taca gönderdi.

61. dakikada Tello'nun sol çaprazdan şutunda, kaleci güzel bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Bobo'nun güzel ara pası sonrası defansın arkasında topla buluşan Holosko, ceza alanı içinde sağ çaprazdan sert vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Vasilj'in ayaklarına çarparak kornere gitti.

79. dakikada Tello'nun pasında ceza alanın sol çaprazında topla buluşan Nobre, meşin yuvarlağı yanındaki Delgado'ya bıraktı. Bu oyuncu topu kötü bir vuruşla topu auta attı.

83. dakikada Serdar Özkan, sağdan çizgiye indiği anda rakibini geçtikten sonra topu altıpas içine gönderdi. Savunmadan seken topu gol çizgisi üzerinde önünde bulan Nobre, meşin yuvarlağı filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

89. dakikada Delgado'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Serdar Özkan, ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmakta gecikince, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.



90. dakikada Silic, uzaktan sert vurdu, kaleci Rüştü'nün müdahale edemediği top filelere gitti ve ev sahibi takım durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmayı Beşiktaş deplasmanda 2-1 kazandı.