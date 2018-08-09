Kartal tura '1' adım daha yakın

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında LASK Linz 'i 1-0 mağlup etti. Bu mücadelenin rövanşı 16 Ağustos tarihinde oynanacak. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Babel kaydetti.

Saat 21.00’de başlayan ve Polonyalı hakem Bartosz Frankowski’nin yönettiği müsabakanın ilerleyen bölümlerinde Cyle Larin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ile önemli fırsatlardan yararlanamayan Beşiktaş farkı açma ve avantajını artırma şanslarını değerlendiremedi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.

Beşiktaş’ta transfer gündeminin odak noktası olan isim Domagoj Vida, müsabakayı tribünden takip ederken Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 71’de Lens’in yerine oyuna dahil oldu.

2. tur ön elemesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı eleyen Kara Kartal, bu turu geçmesi halinde play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bartosz Frankowski

SAAT: 21:00

YAYIN: Smart Spor

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin

LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Tetteh, Frieser

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

Şenol Güneş yönetiminde 29. maç

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 29. Avrupa kupası maçını oynuyor.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 29 müsabakaya yükseltti.