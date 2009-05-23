Kartal tur atmak için...

Son şampiyonluk G.Saray derbisiyle geldi



Beşiktaş'ın, kulübün kuruluşunun 100. yılında elde ettiği son lig şampiyonluğu Galatasaray derbisi sonrasında gelmişti.



2002-03 sezonunda, bu yıl olduğu gibi 33. haftada Galatasaray ile karşılaşan ''Kara Kartallar'', sahadan 1-0 galip ayrılmış ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.



25 Mayıs 2003'te oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü son dakikada Sergen Yalçın atmıştı.







50 gündür sahasında kazanamıyor 50 gündür sahasında kazanamıyor



Galatasaray ile BJK İnönü Stadı'nda karşılaşacak Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynadığı son 3 resmi maçı kazanamadı.



Ligin 28. haftasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan, Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaraspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, 30. haftada da Fenerbahçe'ye yine 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.



BJK İnönü Stadı'nda en son 4 Nisan'da oynadığı Kayserispor maçını kazanan Beşiktaş, tam 50 gündür taraftarlarına evinde galibiyet sevinci yaşatamıyor.







Kartal, tüm derbileri kaybetti



Ezeli rakibi Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacak Beşiktaş'ın, bu sezon Turkcell Süper Lig'de derbi galibiyeti bulunmuyor.



Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon 2'si Fenerbahçe, 1'i Galatasaray ile olmak üzere 3 derbi oynarken, bunların tamamını kaybetti.



Fenerbahçe'ye 2 maçta da 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da ilk yarıda 4-2 kaybetti.



İlk 6'daki takımlara galibiyet yok



Beşiktaş, ayrıca bu sezon ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı da galibiyet alamadı.



Siyah-beyazlılar, Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor ile oynadıkları toplam 9 maçta 6 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.



DERBİYE DOĞRU



Beşiktaş, ayrıca bu sezon ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı da galibiyet alamadı.Siyah-beyazlılar, Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor ile oynadıkları toplam 9 maçta 6 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Ezeli rakibi Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacak Beşiktaş'ın, bu sezon Turkcell Süper Lig'de derbi galibiyeti bulunmuyor.Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon 2'si Fenerbahçe, 1'i Galatasaray ile olmak üzere 3 derbi oynarken, bunların tamamını kaybetti.Fenerbahçe'ye 2 maçta da 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da ilk yarıda 4-2 kaybetti. Galatasaray ile BJK İnönü Stadı'nda karşılaşacak Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynadığı son 3 resmi maçı kazanamadı.Ligin 28. haftasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan, Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaraspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, 30. haftada da Fenerbahçe'ye yine 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.BJK İnönü Stadı'nda en son 4 Nisan'da oynadığı Kayserispor maçını kazanan Beşiktaş, tam 50 gündür taraftarlarına evinde galibiyet sevinci yaşatamıyor. Beşiktaş'ın, kulübün kuruluşunun 100. yılında elde ettiği son lig şampiyonluğu Galatasaray derbisi sonrasında gelmişti.2002-03 sezonunda, bu yıl olduğu gibi 33. haftada Galatasaray ile karşılaşan ''Kara Kartallar'', sahadan 1-0 galip ayrılmış ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.25 Mayıs 2003'te oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü son dakikada Sergen Yalçın atmıştı.

Turkcell Süper Lig'in son 2 haftasına lider giren Beşiktaş, yarın oynayacağı Galatasaray derbisi ile liderliğini son haftaya taşımak istiyor.Ligin 33. haftasına Sivasspor'un 2, Trabzonspor'un da 3 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında alacakları galibiyet, Sivasspor ve Trabzonspor'un da puan kaybetmesi halinde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.